В тюрьмы штата Южная Каролина готовятся вернуть расстрельные команды

Власти вынуждены пойти на такой шаг из-за нехватки ядов для исполнения смертных приговоров Фото: Shutterstock

Законодательные органы американского штата Южная Каролина разрешили воссоздание расстрельных команд, которые должны дополнить арсенал средств исполнения смертных приговоров, пишет "Индепендент". Теперь старые добрые пули займут свое место рядом с электрическим стулом и инъекциями ядов, как только губернатор поставит свою подпись под законопроектом, что он уже обещал сделать. Пойти на такой шаг власти решили не от хорошей жизни, все дело в дефиците отравляющих веществ (не любых, а именно "правильных"), которыми положено умерщвлять осужденных, и подобная проблема, как сообщает "Си-эн-эн", затормозила исполнения многих приговоров в США.

Теперь у приговоренных есть альтернатива: если в распоряжении палачей не будет ядов, то можно выбрать либо пулю, либо разряд. К сожалению, варианта "не казнить" пока не предлагают. Кстати, Южная Каролина является одним из девяти штатов, которые до сих пор используют электрический стул, а теперь он станет четвертым штатом, где разрешен расстрел, вместе с Миссисипи, Оклахомой и Ютой.

Впрочем не все так плохо, ведь как таковая смертная казнь в Южной Каролине сейчас пока не применяется, а последний приговор был приведен в исполнение в 2011 году. На текущий момент своей тяжкой доли в тюрьмах ожидают 37 человек (половина из которых, кстати, чернокожие), причем трое из них уже не имеют права ни на какие апелляции и могут надеяться только на чудо или на помилование губернатора или президента США.

В США смертная казнь практикуется в 28 штатах. К высшей мере наказания могут приговорить за убийства с отягчающими обстоятельствами, совершенными вменяемым совершеннолетним лицом. Лидером по числу казней является Техас. С начала XXI века большинство казней осуществляется с помощью смертельной инъекции, хотя закон разрешает и иные способы - электрический стул, повешение, расстрел и газовая камера.

В начале этого года впервые за 70 лет казнили 52-летнюю женщину-преступницу Лизе Монтгомери, признанную виновной в убийстве 23-летней Мэри Джо Стиннет. При других условиях, возможно, Монтгомери и не осудили бы на смерть, но ее жертва была беременна и убийца это знала.

Нынешний президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выступают против смертной казни. Как пишет ТАСС, Дональд Трамп стал рекордсменом по числу приведенных приговоров. При ушедшем президенте федеральные власти казнили наибольшее число осужденных за последние 125 лет, и впервые в истории США за последний год федеральное правительство казнило больше американцев, чем все 50 штатов, вместе взятые.

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