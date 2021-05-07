Райя – героиня светской кинохроники: что известно о 13-ой принцессе Disney

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Главная героиня фильма – Райя – девушка-подросток из волшебной страны Кумандры, на хрупкие плечи которой ложится непростая миссия – объединить расколовшиеся государства и одержать победу над друунами – порождениями тьмы, превращающими людей и драконов в каменные изваяния.

Райя – тринадцатая принцесса Disney – не такая, как все. Как и сам фильм, главная героиня отлично вписалась в современную повестку и соответствует трендам, благодаря чему привлекает внимание не только маленьких зрителей, но и взрослой аудитории и критиков. Собрали несколько интересных фактов о представительнице нового поколения диснеевских принцесс.

Райя не носит юбки и не поет, зато отлично решает проблемы

Главная героиня все время носит штаны, что вполне логично: Райя – воительница, и воевать в юбке ей было бы не слишком удобно. Отважная девушка отлично владеет боевыми приемами, которые основаны на филиппинском боевом искусстве Кали. Райя сильная, независимая, смелая и красивая – героиня нашего времени. Ей приходится решать глобальные вопросы страны, параллельно разбираясь с внутренними переживаниями и сложностями. Она сильно отличается от других коллег по диснеевскому цеху: Райя – воин. При этом она – женский персонаж, в чьих руках оказываются судьбы страны и ее жителей. Это все звучит очень по-восточному и напоминает фильмы Хаяо Миядзаки, где решение вселенских проблем и спасение мира – прерогатива женских персонажей.

У Райи нет любовной истории

Как говорят создатели фильма, у Райи нет времени на любовные истории – она спасает мир. Да и непростых отношений с Намари (принцессой-антагонистом) и с другой стороны – дружбы Райи с Сису вполне хватает для объемного раскрытия характера героини.

Райя – первая принцесса Disney из Юго-Восточной Азии

Земля Кумандры – вымышленная волшебная страна, на создание которой авторов вдохновили страны Юго-Восточной Азии: Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Тайланд, Мьянма, Филиппины, Малайзия, Индонезия. Создатели фильма провели серьезные исследования культуры этих стран, пригласили специалистов, которые помогли сотворить и саму Кумандру, и образы героев фильма.

Единственная и неповторимая

Райя – оригинальный персонаж. Как и в случае с Моаной и Меридой, ее образ не основан на какой-либо легенде или сказке – он создан «с нуля».

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