Почему "Вокзал для двоих" - антисоветский фильм

Главный герой, которого играет Олег Басилашвили, лощеный столичный интеллигент, волею случая, отстав от поезда, оказывается в провинциальном советском городке, где окунается в реалии повседневной жизни простых советских людей

Я не поклонник СССР, и не поклонник советского кино, но даже я вынужден признать, что фильм "Вокзал для двоих", снятый режиссером Эльдаром Рязановым, безусловно, является киношедевром.

И дело тут не только в том, что блестяще показана вечная история - история зарождения любви двух одиноких сердец, но и в том, что мастер снял настоящий документ эпохи, показывающий реалии повседневной жизни советских людей, сумев протащить это через жесткие барьеры коммунистической цензуры.

Главный герой, которого играет Оле Басилашвили, лощеный столичный интеллигент, волею случая, отстав от поезда, оказывается в провинциальном советском городке, где окунается в реалии повседневной жизни простых советских людей – хамство, скандалы, мордобой, барыжничество, прикрываемые прикормленной милицией, и т.д.

Фото: кадр из фильма

Признаюсь, я даже был удивлён, что тогдашняя советская коммунистическая цензура пропустила все это. Думаю, при джугшавили-сталине режиссера, который такое снял, ждал бы в лучшем случае ГУЛАГ, а при определенном раскладе - и расстрел. Даже при Хрущеве могли крепко "приложить", и навсегда закрыть доступ к профессии. А вот при Брежневе - "прокатило", хотя правда жизни, показанная в фильме, делает фильм откровенно антисоветским.

Возьмем, к примеру, эпизод, где героиня Нонны Мордюковой, вместе с Людмилой Гурченко уговаривает героя Олега Басилашвили заняться продажей дынь.

Это вообще криминал!

Фото: кадр из фильма

По сути, идет пропаганда занятий, которые тогдашним советским уголовным кодексом квалифицировались, как уголовные преступления. В частности, то, что сегодня является честной и почётной коммерцией - купил дешевле, продал дороже, тогда определялось, как спекуляция, и за это могли не только посадить, но и расстрелять - если "в особо крупных размерах". А размеры у героини Нонны Мордюковой еще какие крупные.

В фильме есть эпизод, когда она хвастается своим гостям видеомагнитофоном. И звучит конкретика - одна видеокассета стоит 300 рублей. Напомню: средний советский человек зарабатывал 100-120 рублей в месяц. Та же героиня Людмилы Гурченко, простая официантка, примерно столько и зарабатывала. Т.е., чтобы купить одну видеокассету, нужно было бы работать почти 3 месяца. Конечно, практически никто из живших в СССР не мог себе позволить такие покупки на честные, трудовые доходы. Но был некий процент людей, которые, по формулировке коммунистических правителей, "жили на нетрудовые доходы". Речь о подпольных предпринимателях, перекупщиках, спекулянтах, "цеховиках" (подпольных производителях дефицитного ширпотреба) и т.д. Героиня Нонны Мордюковой к таким и относится - она "спекулирует" сельхоз продукцией - овощами, фруктами, которые в СССР всегда были в дефиците.

Фото: кадр из фильма

Советские магазины «Овощи-фрукты» - это постоянный стойкий запах гнили, и убогий ассортимент: гнилая картошка, капуста, а лук – уже не везде. Поэтому доходность частной торговли овощами и фруктами в СССР была огромная - перекупщики "накручивали" от 500 до 10 000 процентов!

Такой «перекупщик» мог себе позволить купить и видеомагнитофон, и несколько десятков видеокассет к нему. Считайте: чтобы обзавестись домашней видеотекой в сто кассет, понадобилось бы 30 000 рублей. Еще видеомагнитофон – если отечественный, то от нескольких тысяч рублей, если импортный, то до 10-20 тысяч рублей. Всё вместе – 30-40 годовых зарплат. Столько обычному советскому человеку за всю жизнь было не заработать!

Фото: кадр из фильма

Это уже тянуло на "особо крупные размеры". Вряд ли «бизнес-вумен», которую играет Нонна Мордюкова, купила видеомагнитофон и кассеты на последние деньги. Исходя из этого, вполне возможно, что объём её барышей давно превысил 100 000 (сто тысяч) советских рублей, а это – четко определенная советским законодательством расстрельная «планка». Доказало следствие, что «спекулянт» незаконно обогатился на 100 000 рублей – всё, расстрел. В период 1961-62 годов, когда Хрущёвым активно проводилась «кампания по борьбе со спекулянтами, валютчиками и расхитителями социалистической собственности», было расстреляно около 7000 (семь тысяч) человек.

Неискушенный в советских реалиях читатель может удивиться: «ведь она ничего не расхищает! Просто покупает и перепродаёт!» На самом деле, идеологически подкованные следователи докажут, что «расхищает» - и вытянут целую цепочку посредников, где будет и председатель колхоза, который за взятку продал сельхозпродукцию, и железнодорожник, который тоже за взятку предоставил вагон для перевозки товара в регион, где на сельхозпродукцию повышенный спрос.

Но при этом авторы фильма устами героини той же Нонны Мордюковой как бы дают "обоснование" нужности и важности для общества таких перекупщиков. Она говорит: "Мы народ кормим!"

Фото: кадр из фильма

Это, конечно, не совсем так. Народ они не кормили, они на народе наживались, пользуясь уродливостью советской социалистической экономики. Цена дынь в фильме -2 рубля 50 копеек за килограмм. Если перевести на сегодняшние деньги – примерно 1000 рублей за килограмм. Это совершенно дикая цена – и тогда и сейчас. Человеку, который жил в СССР, чтобы купить пятикилограммовую дыню (12,50), нужно было работать два-два с половиной дня! Сегодня в России цена дыни – 60 рублей за килограмм, и заработать на дыню можно за один час! Почувствуйте разницу.

Чтобы те, кто не жил в Советском Союзе, могли понять антисоветскость фильма «Вокзал для двоих», проведу параллель с сегодняшним днём. По советским меркам, рассуждения героини фильма о нужности и важности трудов перекупщиков сельхозпродукции можно было бы сравнить с тем, если бы сегодня в российском кино показали бы террориста, который бы говорил о "важности и нужности" для общества своей экстремистской и террористической деятельности.

Современная молодежь меня не поймёт – как можно сравнивать террориста, и человека, который торгует дынями? Просто поколение тех, кто не застал СССР, не знает, что советские коммунисты, находящиеся у власти, относились к тем, кто занимался предпринимательской деятельностью, как террористам, или даже хуже - потому что считали, что они расшатывают экономические устои государства, т.е. его базис.

Согласно коммунистической идеологии, предприниматели (к ним относились и перекупщики сельхозпродукции и «цеховики», которые подпольно или полуподпольно производили дефицитный ширпотреб) были классовыми врагами коммунистического режима, и подлежали либо уничтожению (так было при ульянове-ленине, джугашвили-сталине), либо "перековке" - т.е. исправлению, желательно в ГУЛАГе.

После смерти джугашвили-сталина первое время градус классовой ненависти несколько понизился, но потом, после истории с валютчиками, Хрущев ввел смертную казнь за экономические преступления, и, по сути, все вернулось на круги своя.

Официально и легально продавать сельхозпродукцию (овощи, фрукты, мясо, молоко и т.д.) могли только колхозники, которые эту продукцию сами вырастили на своём участке. Отчасти так и было, но... Сельский житель, как правило, мог отвезти плоды своих трудов только в ближайший райцентр, максимум - в областной центр. За несколько тысяч километров от дома ему выехать было нереально. Поэтому был всесоюзный "перекос" со снабжением - где-то густо, где-то пусто. В Узбекистане дыни стоили 40-60 копеек за килограмм, а в фильме, где герой Олега Басилашвили пытается продавать их, мы видим за килограмм 2 рубля 50 копеек и даже 3 рубля. Вот вам и 500% накрутки. Почему? Потому что советская система распределения была идиотской. Не было рынка, который бы все урегулировал сам.

Фото: кадр из фильма

Поэтому большинство детей в Сибири, на Дальнем Востоке, Камчатке и Магаданской области никогда не видели персиков и винограда, дынь и арбузов, а мы, в Узбекистане, практически не знали, что такое красная рыба, красная икра и так далее.

И вот, наиболее предприимчивые граждане, такие, как героиня Нонны Мордюковой в фильме, на свой страх и риск пытались заработать на этом перекосе. Дело это было очень и очень прибыльное, но не совсем законное или совсем незаконное - ведь эти люди не производили сами эту продукцию, а были перекупщиками, в советской терминологии - "спекулянтами".

Поэтому ОБХСС - отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности - вел постоянную борьбу с такими "спекулянтами", заводя уголовные дела, по которым они получали либо большие сроки, либо расстрельные статьи.

Вот почему такого рода деятельность не могла развиваться, чтобы достичь масштабов, при которых производство и распределение товаров будет регулироваться рыночными механизмами, и по всей стране всего будет вдоволь - как сегодня в России. В результате в СССР в одних регионах гнила на корню сельхозпродукция, а в других регионах, где её невозможно было вырастить, в магазинах были пустые прилавки. А тех, кто пытался что-то сделать для исправления такой ситуации, могли посадить или даже расстрелять. Идиотизм? Конечно.

Коммунистический режим в СССР был преступным и уродливым, и хотеть вернуться «назад в СССР» могут только люди, потерявшие либо память, либо разум.

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