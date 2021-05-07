Десять советов для желающих выйти замуж от Розы Сябитовой: «Встречайтесь с тремя мужчинами одновременно!»

Роза Сябитова консультирует одиноких женщин и мужчин — учит, как найти вторую половинку. Фото: Instagram.com

59-летняя Роза Сябитова 13 лет на ТВ соединяет одиноких мужчин и женщин в передаче «Давай поженимся!» Периодически телевизионщики подводят итоги – полно пар, которые поженились, благодаря передаче. Кроме того, у Сябитовой вышло с десяток книг – как найти мужа, влюбить в себя кого угодно, замужем на пропасть и т.п. Роза Раифовна консультирует, на ее сайте и в соцсетях полно советов. Мы прочли ее книги, советы и выделили несколько актуальных и порой спорных цитат.

10 советов от Розы Сябитовой – как найти мужа.

Флирт всему голова

- Самая страшная тайна мужских знакомств состоит в том, что основная масса мужчин практически никогда не знает для чего они знакомятся и нужно ли им это знакомство вообще. Исключение из этого правила составляют знакомства с сексуальным уклоном. Вывод: если мужчина не знает для чего он знакомится, значит эта миссия автоматически перекладывается на женщину. И у нее есть шансы привести его куда ей надо. Для этого можно использовать старый и проверенный способ – флирт, пришедший к нам из Франции в 17 веке.

Правило первого свидания

- Первое свидание - только знакомство. Время первого свидания от двадцати минут до полутора часов. Если мужчина вам не нравится, то у вас есть время выпить чашку чая или кофе. Если понравился, то полутора часов вполне хватит произвести впечатление, чтобы у него возникло желание продолжить общение с вами, при этом не дать ему пресытиться вашим обществом. Окутывать мужчину волнами сексуальности не надо – если хотите заполучить достойного партнёра для долгосрочных отношений, применять такую тактику не стоит. Надо вовремя уйти с первого свидания, оставив мужчину в состоянии драйва. И не бойтесь, если мужчина будет расстроен вашим быстрым уходом. Ему обязательно захочется «досмотреть» следующую серию этого сериала, которая закончилась так интересно.

Интернет-знакомства для храбрых

- Вас могут поджидать неприятные моменты: агрессия кандидатов на отказ знакомиться, зацикливание на поиске идеального партнера или слишком быстрая эмоциональная привязка к придуманному идеальному образу мужчины. И не забудьте: чтобы найти одного из ста, вам придется познакомиться с девяносто девятью мужчинами. Если вы точно хотите замуж, вас это не испугает, потому что судьба благоволит только настойчивым и храбрым.

Тревожные сигналы

- Мужчина не хочет строить с вами серьезных отношений, если вы получили следующие тревожные сигналы. Вы до сих пор не знаете его номера или он часто говорит, что не может разговаривать и перезвонит сам. Ваши свидания проходят только по будням или когда удобно ему. Если не верите, то проведите эксперимент. Например, попросите его номер телефона или назначьте свидание на выходные. Если на ваше предложение он начнёт злится или по разным причинам отказываться, то он морочит вам голову. Следует задуматься, стоит ли продолжать эти отношения. И помните: печально знаменитые слова «созвонимся» сейчас означают более спокойную форму отказа.

Сама сваха недавно рассталась с женихом, который жил в другой стране. Фото: Instagram.com

Секс на первом свидании

- Чтобы не стать женщиной из категории «приятного времяпровождения» - надо помнить о принципе кондитерского магазина: не разрешайте мужчине сразу съесть все , что есть на полках. Выдавайте ему по конфетке. Что это значит? Это технология последовательных действий. Плавный переход от поцелуя к близости. Если вы не умеете контролировать свои чувства, не удивляйтесь, что, оказавшись в одной постели после первого свидания, вы почувствуете себя неуверенной. Ведь теперь неизвестно, продолжаться ли ваши отношения. Мужчина уже заполучил весь кондитерский магазин. Этот принцип хорошо знали женщины всех времен и народов.

Нужны три мужчины

- Технология строительства серьезных отношений. Пока вы не получили предложения стать парой (его женщиной, с которой он хочет строить серьёзные отношения), я рекомендую встречаться с тремя мужчинами одновременно. Судите сами: если вы встречаетесь с одним мужчиной, то велик риск не получить от него предложения руки и сердца - потеря времени. Если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать - кто из ни лучше. А если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат – замужество. Эта теория подтверждает другое важное правило: мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней. (Речь здесь идет не о сексе, а о поклонниках, о выборе партнера до начала интимных отношений – прим. Авт.).

Когда заняться сексом

- Когда заняться сексом с новым знакомым? Сравним знакомство с мужчиной с поездкой в автомобиле, где мужчина – «водитель», а женщина – «пассажир». Удачное замужество будет завесить от того, какими правилами женщина руководствуется при знакомстве и насколько правильно выбран опытный «водитель», который с уважением относится к «пассажиру». После нескольких первых встреч без секса мужчина-водитель обычно инициирует секс. Но в этой ситуации женщина-пассажир должна ему вежливо отказать, пока мужчина не признает, что готов к серьезным отношениям. Как надо отказать? Вежливо! Например: «я чувствую, что не готова заняться сексом, пока ты не будешь готов к продолжительным моногамным отношениям со мной». Вероятнее всего, мужчина обвинит вас в манипуляции им и уйдёт. Не бойтесь. Успокоившись, он оценит ваш поступок и примет ваши условия. А не оценит - ищите «водителя», который уважает «пассажира».

Поговорите о женитьбе

- Вы познакомились с мужчиной, ходите на свидания и проводите время вместе уже несколько месяцев. Он вам нравится. И наступает момент, когда вы начинаете к нему привыкать, и задумываться о будущем. Вы уверены, что он думает об отношениях также как и вы? Такая ситуация обязательно требует действий. О чем надо поговорить? О том, что вы оба понимаете, что у этих отношении может быть будущее: они либо дойдут до брака, либо закончатся. Для этого вы будете больше времени проводить вместе, постараетесь лучше узнать друг друга, чтобы на этой основе создать прочное долговременное партнерство. И главное: будете друг другу единственным сексуальным партнером, и думать о себе и о нем, как «о нас» - это больше для него, чем для вас. Не расстраивайтесь если мужчина испугается этого разговора. Дайте ему время все обдумать, назначьте дату его ответа, и обязательно обсудите его по истечении назначенного срока. Открою секрет! Сами мужчины утверждают, что боязнь серьезных отношении – это миф, который они придумали для женщин, которые в действительности не очень-то им нравятся. Вы имеете право знать, что происходит между вами, и вы достойны мужчины, который захочет разделить свою жизнь с вами.

После развода – быстро в загс

- Какого мужчину легче всего убедить жениться? Того, кто недавно развелся, был в браке достаточно долго и с трудом переживает своё одиночество. Есть понятие «привычка». Нам комфортно то, к чему привыкли. Разведенный мужчина психологически стремиться вернутся к известному ему состоянию, достаточно привычному и не напрягающему. Если хотите замуж быстро, то знакомьтесь с разведённым мужчиной. Главное, чтобы он был после развода не более года. И никакого сожительства - только сразу штамп в паспорте. Не то, почувствовав вкус отношений без обязательств, он отправиться в свободное плавание с ощущением приятного чувства свободы.

Пахнуть надо уметь

- Несколько способов стать необходимой мужчине. Например, станьте его «рекламным агентом», рассказывая всем, какой он замечательный. Или вдохновите мужчину на то, чтобы он безбоязненно полагался на вас в своей жизни.

- Можно выработать условный рефлекс на ассоциации, например, на ваш запах. Речь идёт о парфюме, который вы используете. Пусть мужчина почувствует его, когда вас не будет рядом. Для этого можно использовать подушку, ночную сорочку, вещи, которые хранятся у него. Не переусердствуйте!

- Дельфина можно приручить порцией рыбы, обезьяну – бананом, хорошего работника – премией. Любимого поощряйте за хорошее отношение к вам. Сделайте что-то приятное, например массаж, обнимите и поцелуйте его.

- Бурные эмоциональные реакции. Например, на подарки. Сильные ощущения учат оставляют в нас эмоциональный след, который связан с людьми, местами или предметами. Поэтому, когда он делает вам что-то приятное, реагируйте бурно и по-особому. Будьте уверены, он обязательно повторит свой поступок.

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