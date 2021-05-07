Спасайся, кто может! ФБК* Навального сбежал в Грузию и собирается вещать оттуда

Канал Алексея Навального теперь будет вещать из Грузии. Фото: REUTERS

Разброд и шатания в лагере несистемной оппозиции, когда правая рука не знает, что делает левая. Но обе бросают рядовых сторонников на произвол судьбы по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Не знаю, понравится кому или нет эта новость, но признанный иноагентом ФБК, созданный блогером-рецидивистом Алексеем Навальным, в составе группы руководящих сотрудников сбежал из России.

Первым об этом сообщил Телеграм-канал сетевого издания Sota Vision, обративший внимание на фотографии видного ФБКшника Георгия Албурова среди цветущего макового поля. В отличие от большинства, решившего, что Албуров пошел по пути своего вождя, решив не корректировать свои планы на отдых из-за наступивших трудных времен, SOTA копнула глубже. И выяснила, что «около 40 ключевых сотрудников ФБК уехали из России». И «Сейчас они… находятся в Грузии, откуда выкладывают фотографии в своих блогах, ради шутки указывая геотегами Дагестан, Саратов, Подмосковье и т.д.» В Грузию «приехали Руслан Шаведдинов, Екатерина Мартинович, Илья Пахомов, менеджер по проектам Ольга Гусева, региональный менеджер Анастасия Кадетова, глава отдела расследований Георгий Албуров, Анна Велликок» и многие другие.

Еще ранее сбежавший за границу. Как он себя называет, «министр иностранных дел» Навального, Леонид Волков, последнее время обретавшийся не в собственном уютном особнячке в Люксембурге, а в Братской нашей несистемной оппозиции Литве, возмутился и объявил, что сообщения о бегстве ФБКшников - это «чистой воды фейк-ньюс». Но, как и во многих других вопросах, особенно в последнее время, господин Волков в очередной раз обмишулился. И «фейк-ньюсом» можно считать уже его опровержения. Как и последние акции, которыми руководил Волков – «фонарики в небо», виртуальный протест на сайте «Свободу Навальному», показавший всю убогость этого движения в реальности.

Несколько видных функционеров ФБК* вышли на связь с журналистами и не стали опровергать опубликованные данные. Правда, они не предпочитают считать свою эвакуацию не бегством, а переездом и даже обещают наладить вещание в своих каналах в Ютубе из Грузии. Причем, новую штаб-квартиру они хотят устроить либо в Тбилиси, либо в окрестн6остях грузинской столицы. А сейчас переправляют необходимую для работы технику.

- Уже отправлена часть техники, наиболее дорогостоящая, другая не была отправлена из-за нецелесообразности отправки, так как перевозка стоит слишком дорого, - поделился с журналистами источник в самом Фонде.

Поскольку речь идет о перевозе техники, а переезд, вообще, дело масштабное, тем более не из одного квартала в другой, а из одной страны в другую, то логично и очень логично предположить, что это сделано с прицелом не на месяц и вряд ли даже на год. Речь идет, скорее всего, о весьма продолжительном сроке.

И здесь сразу возникает куча вопросов. Нет, не о том, где все эти беглые будут харчеваться и как именно. Жизнь в Грузии гораздо дешевле, чем в Москве, кухня хорошая, а зарплату им наверняка продолжат перечислять. Хотя, с другой стороны, сбежав из страны, они резко снизят свою эффективность. Их станут воспринимать, в лучшем случае, как филиал Радио «Свобода».

Гораздо интереснее другой вопрос – а что будет с теми их рядовыми сторонниками, которых они выводили на свои акции, старались бросить под дубинки полиции и Росгвардии? Их опять «кинули», это рядовое «пушечное мясо» протеста? По всей видимости, так оно и есть. Тем более, что руководству структур Алексея Навального не привыкать поступать именно так. Никакой помощи не было оказано ни так называемым «узникам Болотного дела», ни другим протестующим за все эти годы, начиная с 2011-го года.

«Шарик» сдулся? Нет, он просто лопнул. И даже особых звуков при этом не произвел. Непонятно лишь, стоит ли ждать новых комических заявлений о бескомпромиссной борьбе на выборах в Госдуму России этой осенью от данных господ.

* - Организация, признанная в России иностранным агентом.

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