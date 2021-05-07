"Все решили доли процента": Почему многомиллионный "Ералаш" не достанется женам и детям Бориса Грачевского

Наследники Бориса Грачевского рискуют остаться без "Ералаша" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Наследники Бориса Грачевского рискуют остаться без "Ералаша": главное и любимое детище режиссера, как недавно выяснилось, захватил его партнер по киножурналу Аркадий Григорян. Теперь он новый генеральный директор "Ералаша", причем это назначение состоялось втайне от близких Бориса Юрьевича. Кроме того, как показала экспертиза, подписи Грачевского, проставленные в 2014 году в важных для компании документах, были подделаны.

- У Бориса Юрьевича было доверенное лицо, которое на протяжении 23 лет сопровождало его хозяйственную деятельность, - заявила вдова режиссера Екатерина Белоцерковская, которая до последнего момента наивно полагала, что проблем с разделом наследства не возникнет. - Муж доверял ему полностью, однако тот, воспользовавшись доверием и злоупотребляя правом, получил полный контроль над компанией. Фактически все наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека.

А ведь "Ералаш", если говорить сухим юридическим языком, в наследственной массе Бориса Грачевского был главным активом. Особых богатств режиссер не нажил, все вкладывал в детский киножурнал. И при грамотном управлении он еще долго мог приносить прибыль и кормить наследников: молодую вдову, ее маленького сына Филиппа и восьмилетнюю дочь Грачевского от предыдущего брака. Ради светлой памяти мужа Екатерина Белоцерковская даже подружилась со своей предшественницей, экс-супругой Анной Грачевской, и обещала, что все наследство будет поделено мирно. Но скандал возник там, где не ждали...

Так неужели родственники теперь останутся не у дел? На этот вопрос сайту kp.ru ответил юрист Михаил Алексеев, который часто разбирает громкие дела в своем телеграм-канале "Форс-мажор". Первое, на что обратил внимание эксперт, - наличие двух компаний с названием "Ералаш".

- Как известно из открытых источников, есть ООО Продюсерский центр «Ералаш». У Грачевского с Григоряном доли в нем - 50 на 50, директор Григорян, - говорит Михаил Алексеев. - А есть ООО «Ералаш». И здесь мизерный перевес доли у Григоряна: он директор и ему принадлежит 50.0082% предприятия, тогда как Борису Грачевскому - 49.9918%. И эти доли процента решают ситуацию совсем не в пользу наследников. Будь перевес, даже самый минимальный, на стороне режиссера - никакой войны за наследство не возникло бы.

По словам юриста, всеми делами в "Ералаше" рулит новый гендиректор Григорян и отодвинуть его от руля практически невозможно.

- Он, как генеральный директор, единолично принимает решения, в том числе, экономические, - продолжает Алексеев. - Какие договоры заключать, куда направлять финансы, и какая прибыль останется владельцам - теперь это исключительно в компетенции нового руководителя. Даже когда наследники Грачевского вступят в свои права, возможности управлять у них не будет: их совокупная доля все равно будет меньше доли Григоряна. И поэтому жены и дети режиссера уже не получат то, что должны были получить.

Кроме того, юрист проанализировал ошибки Бориса Грачевского, из-за которых сейчас наследникам предстоит долгая борьба за "Ералаш".

Ошибка №1. На ООО «Ералаш» висят все товарные знаки, связанные с этим названием (больше 10 штук).

- Самым простым и логичным было бы иметь отдельную "Ералашную" ООО, где принципиально никогда не было бы никаких иных соучредителей и директоров. И на эту контору надо было вешать все товарные знаки. Наследникам достался бы понятный актив в понятной упаковке, - объясняет эксперт.

Ошибка №2. Передача полномочий партнеру.

- Аркадий Зограбович Григорян - гражданин, которого наследники Грачевского обвиняют в захвате "Ералаша", давно и безнадежно зарегистрирован, как ИП, - говорит Михаил Алексеев. - С 2008 года его предприятие занимается арендой и лизингом профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры, и аппаратуры связи. Что это может означать? Что все оборудование, на котором делается продакшн «Ералаша», принадлежит именно Григоряну. Поэтому значительная доля доходов всех «ералашных» ООО-шек может уходить на ИП по расчетам за аренду оборудования. И мы не знаем, насколько силен такой потенциальный контракт между ООО «Ералаш» и ИП Григорян, и какие штрафы предусмотрены за расторжение. Того и гляди, штрафы могут повлечь отчуждение товарных знаков в пользу кредитора. А учитывая, что обе стороны под контролем одного лица…

Как это часто бывает, Борис Грачевский, видимо, не особо вникал в дела своих организаций - он занимался творчеством, снимал "Ералаш" и вряд ли погружался в вопросы бухгалтерии и управления. Видимо, с годами он все больше доверял активы своему партнеру.

Доказать, что при жизни Грачевского Григорян как-то незаконно увеличил свою долю в компании с помощью поддельных подписей, родным режиссера будет крайне сложно. По практике вам скажу, что подделывать подписи никому не нужно: проще престарелого режиссера ввести в заблуждение всякими организационными тонкостями. Мы часто видим такую картину, когда руководители по-свойски договариваются с управляющими партнерами: ты, мол, приноси определенный доход, а я подпишу все, что нужно. Такое отгораживание от дел крайне опасно: всем рулит тот, кто погружается в дела.

Ошибка №3. Исполнитель завещания.

- Есть такое старинное слово - душеприказчик, сегодня это называется исполнитель завещания. Но о нем зачастую никто не задумывается, - отмечает юрист. - Бытует мнение: мол, написал завещание - и можешь быть спокоен, дело сделано. Но наследники вступают в права минимум через полгода, а если судятся между собой, это растягивается на несколько лет. И если речь идет о бизнесе, это настоящая катастрофа: кто все это время распоряжается делами, товарными знаками, платит зарплату сотрудникам, в конце концов? Поэтому в случае с "Ералашем" назначение исполнителя завещания решило бы многие вопросы.

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