«Пока не выписывают!»: Ольга Бузова начала ходить после операции

Бузова побывала в библиотеке клиники, и в свободное время смотрит телевизор. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

35-летняя Ольга Бузова часто заставляет поволноваться своих поклонников. Травмы, драматические расставания с возлюбленными, предательства, скандалы, а теперь вот госпитализация. Разглашение диагноза без ведома пациента запрещено, а Бузова по традиции держит интригу. Однако некоторая информация стала известна.

Во-первых, уже 14 мая по графику у Ольги Бузовой концерт в Екатеринбурге, и на данный момент он не отменен – билеты в продаже. А это вселяет надежду, что звезда знает и надеется – к этому времени она сможет выйти на сцену. Во-вторых, как говорят, в окружении Бузовой - в госпитале Ольге провели лапароскопическую операцию, и она уже ходит. Это – рекомендации врачей: ходить по палате и по коридору, нормально питаться и быть в хорошем настроении. На ногах у Бузовой компрессионные чулки, которые надевают перед операцией и носят после – для профилактики тромбоза. Наличие компрессионного белья на ногах вовсе не означает, что операция была проведена на венах нижних конечностей или органах малого таза - круг показаний для ношения чулок после оперативного вмешательства гораздо шире.

Сама Ольга держит интригу с диагнозом. Бузова рассказывает о своем состоянии в инстаграме на свою 23-х миллионную аудиторию: «Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление». В реанимацию больных определяют для контроля состояния при выходе из наркоза после хирургических вмешательств любой сложности – не всегда это связано с угрозой жизни. Вероятно поэтому младшая сестра Ольг Бузовой Анна сообщала своим подписчикам после госпитализации сестры, что в ее семье все живы и здоровы.

Ольга носит компрессионное белье после операции. Пока врачи проводят противовоспалительную и обезболивающую терапию и не выписывают звезду. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Миллионы подписчиков желают Бузовой выздоровления. А Ольга уже побывала в библиотеке клиники, в ночь с пятницы на субботу она наблюдала из окна салют, прогуливалась по коридорам лечебного учреждения. «Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной!» - Бузова так и не называет причину госпитализации.

«Долго прихожу в себя. Многие пишут, что слезы после наркоза. Может себя еще жалею. Надо как-то собраться, я же это – я сильная. Пока не выписывают!» - Ольга получает в палату фрукты, цветы и подарки от друзей. Ей проводят послеоперационный курс противовоспалительной и обезболивающей терапии. Внутривенно звезде вводят антибиотики и обезболивающие. Три послеоперационных дня у телеведущей держалась температура.

Сегодня субботним утром Ольга уже продемонстрировала в инстаграме медицинские процедуры – внутривенные уколы, измерение температуры и давления. Бузова проходит лечение в престижной клинике, где находится в индивидуальной палате, под круглосуточным контролем медперсонала. В этой клинике в палате у каждого больного есть пульт для вызова медработника в любое время. Желаем Ольге скорейшего выздоровления и возвращения на сцену и съемочную площадку.