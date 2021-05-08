Большинство россиян считают, что чиновникам слишком много платят

79% россиян считают жалование чиновников неоправданно большим. Фото: Артем КИЛЬКИН

К таким выводам пришли исследователи сервиса «Работа.ру» в ходе опроса, в котором респондентам предлагалось ответить, представители каких профессий получают неоправданно высокие зарплаты.

На первой строчке оказались зарплаты чиновников. Большинство опрошенных (79%) считают их жалование неоправданно большим, цитирует исследование РИА «Новости». Явно завышенными россияне также назвали зарплаты топ-менеджмента (так ответили 38%), риэлторов (29%), финансистов (25%), юристов (22%), менеджеров по продажам и IT-специалистов (21%), маркетологов (17%), дизайнеров (11%) и бухгалтеров (5%). Любопытно, что в этот список также попали врачи (слишком большими их зарплаты назвали 4% опрошенных), инженеры и преподаватели (по 1%).

В этом же опросе респондентам предлагалось указать справедливый, на их взгляд, размер зарплат у представителей указанных профессий. Таким образом для айтишника было выведено жалование в 108,6 тысячи рублей, для топ-менеджеров — 103,2 тысячи, для финансистов — 102,3 тысячи, для юристов — 95,9 тысяч, а для риэлторов - 76,6 тысяч рублей. Справедливой же для чиновника, как посчитали опрошенные, должна быть зарплата в 88,9 тысяч рублей.