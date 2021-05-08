Зеленский выступил с очередным спичем «за все хорошее»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал талант лицедея, способного исполнить ту роль, которую ему прописали, или которая подходит к дню календаря. На своей странице в «Фейсбуке» он вдруг напомнил украинцам, что они «воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с россиянами (нет такого народа – есть русские – прим. авт.), поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими». И этого, мол, «никогда не забыть».

- Чтобы никогда не забывать, что нацизм был абсолютным злом. И если кто-нибудь из тех, кто добивается оправдания его, он заслуживает лишь осуждения, - особо отметил Зеленский. После чего резюмировал, что тогда воевали с нацизмом «точно не для того, чтобы война забирала жизни наших людней спустя 76 лет».

Весь пост он начал с рассуждения на тему, что «когда говорим «никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире».

Думаете, с Зеленским что-то случилось? Нет, все гораздо проще. И Зеленский сам на это прозрачно намекнул в своем посте - на Украине сегодня отмечается День памяти и примирения. Всех с всеми. Победителей и побежденных. Узников концлагерей с их охранниками. Жертв бандеровцев с их палачами. И глава украинского государства не мог промолчать в эту календарную дату. Которую, кстати, сделал праздником предшественник Зеленского Петр Порошенко именно для того, чтобы не праздновать День Победа 9-го мая. Потому и перенес дату окончания Великой Отечественной войны. Которую сейчас в той же Незалежной стараются забыть, сведя все ко Второй Мировой. Окончание которой, кстати, надо бы праздновать в сентябре. Но тут, как говорится, сразу два стула. Первый - абы не как у москалей. И второй – чтобы как в Европе. Которая, победи в той войне Гитлер, и посейчас бы радостно праздновала победу фюрера германской нации и, с той или иной степенью искренности, несла бы цветы к памятникам победителям.

Перещеголявший уже и Порошенко в потакании современных украинским неонацистам-националистам и прочему «укропатриотическому» сброду радикалов, Зеленский притворно сетует на вону спустя 76 лет после той Победы, опуская за скобку и причину войны, и кто же ее ведет и с кем. Лицедей и лицемер в своем привычном амплуа, не сказавший ни слова по поводу срывания банеров к Дню Победы в Харькове, осудивший амарш в честь дивизии СС «Галичина» чуть ли не под окнами его резиденции в столице Украины только после того, как недовольное «фи» прилетело из Европы и Израиля.

Настоящее положение дел, словно в пику разглагольствующему президенту, обрисовало МВД Украины, которое сегодня же уже с утра предупредило граждан страны, что советская символика, в том числе и относящиеся к Великой Отечественной георгиевские ленты и Знамя Победы, на территории Незалежной официально запрещены. А нарушители ответят по всей строгости украинских законов.

Посмотрим, хватит ли у него смелости, чтобы завтра поздравить украинцев с Днем Победы. Ведь «история - она общая и одна на всех в мире». Не так ли, Владимир Александрович?