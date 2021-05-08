Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19: что изменилось

В целом, по данным Всемирной организации здравоохранения до сих пор так и не появилось антиковидного противовирусного лекарства с доказанной высокой эффективностью Фото: Shutterstock

На этой неделе Минздрав России выпустил обновленную, 11-ю версию Временных методических рекомендаций (ВМР) «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

- Из рекомендаций окончательно исчезли противомалярийные препараты, что является безусловным плюсом, - отмечает врач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, кандидат медицинских наук, доцент норвежского университета OsloMet (Столичный университет Осло, Oslo Metropolitan University) Юрий Киселев.

Напомним, вплоть до 10-й версии методички в ней сохранялся пункт о том, что для лечения ковида может назначаться лекарство из этой группы - гидроксихлорохин. В Москве, например, пациентам с диагнозом COVID-19 его приносили бесплатно участковые терапевты. Однако эксперты уже давно обращали внимание, что убедительные доказательства пользы противомалярийных препаратов для профилактики или лечения коронавирусной инфекции отсутствуют. Более того, гидроксихлорохин может давать весьма опасные побочные эффекты.

ЧЕМ БОРОТЬСЯ С ВИРУСОМ

В обновленном варианте ВМР перечисляются такие лекарства для этиотропного применения, то есть направленные непосредственно против вируса SARS-CoV-2: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа.

- Мне сложно оценить эффективность препаратов, перечисленных в разряде противовирусной терапии, - комментирует фармаколог Юрий Киселев. - Опубликованные исследования (проверка эффективности этих лекарств при ковиде. - Ред.) включают лишь небольшое число пациентов и имеют некоторые недостатки дизайна, что затрудняет интерпретацию их результатов.

Более выигрышно в смысле качества клинических испытаний из перечисленных препаратов выглядит ремдесивир, но, увы, его эффективность сравнительно невелика, отмечает эксперт. «Отсутствие радикально эффективных средств, действующих собственно против коронавируса — общемировая, а не только российская проблема», - поясняет врач.

Эксперты напоминают, что фавипиравир не разрешен для рутинного применения (то есть в повседневной клинической практике) против коронавируса даже в стране его разработки – Японии. Клинические исследования эффективности и безопасности этого лекарства специалисты критикуют за методологические недостатки, не позволяющие сделать обоснованных выводов. Такую же претензию многие высказывают и к исследованиям умифеновира при ковиде.

Юрий Киселев Фото: Личный архив

ИНГАЛЯЦИИ ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЯ

В целом, по данным Всемирной организации здравоохранения до сих пор так и не появилось антиковидного противовирусного лекарства с доказанной высокой эффективностью. В то же время, к счастью, уже есть работоспособные вакцины. А при оказании медпомощи заболевшим авторитетные врачи рекомендуют сосредоточиться не на противовирусных, а на препаратах для патогенетического лечения. То есть таких, которые воздействуют не на самого возбудителя болезни, а на вызванные заболеванием опасные процессы в организме. В числе лекарств, эффективность которых при ковиде уже подтверждена, в частности, гормональные противовоспалительные препараты (кортикостероиды) и антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов.

- В обновленной версии методических рекомендаций появилось упоминание о возможности применения ингаляционных стероидов, что отражает последние научные данные, - говорит Юрий Киселев. - Большой раздел посвящен использованию препаратов на основе антител, человеческого иммуноглобулина и сыворотки переболевших. Но исследования не позволяют сказать что-то определенное об их эффективности.

Напомним, в начале апреля было объявлено о создании в России первого в мире лекарства, «приготовленного» из человеческих антител к коронавирусу. На производство препарата под названием «КОВИД-глобулин» пошло 2,5 тонны плазмы доноров, переболевших ковидом. Результатов клинических исследований с данными об эффективности этого препарата пока не опубликовано.

- Зарубежные антительные препараты прошли ряд клинических испытаний, но не без проблем — например, новые варианты вируса могут быть к ним устойчивы, - поясняет Юрий Киселев. - FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США. - Ред.) отозвало разрешение на применение первого из таких лекарств, бамланивимаба. Теперь он разрешен к использованию только в комбинации с другими средствами из этой группы. А средства эти весьма дороги, что ограничивает их широкое применение.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ — С БОЛЬШОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ

- Отдельного внимания заслуживает то, что в рекомендациях подробно освещены вопросы безопасности пациентов: четко ограничены показания к амбулаторному применению антикоагулянтов и стероидов, а также обозначены риски антицитокиновых средств, - говорит эксперт.

В частности, при лечении ковида дома, в амбулаторных условиях, врачам рекомендуется назначать антикоагулянты при среднетяжелой форме болезни, если у пациента есть высокий риск венозных тромбоэмболических осложнений, при этом низкий риск кровотечений (это опасная побочка антикоагулянтов), и человек не получает антикоагулянтного лечения по другим показаниям (например, для лечения хронических сердечно-сосудистых заболеваний).

«При амбулаторном назначении антикоагулянтов следует уделять особое внимание наличию противопоказаний (прежде всего – выраженной почечной недостаточности), во время их использования необходимо повторно оценивать риск и активно искать признаки кровотечений», - подчеркивается в документе.

Длительность применения антикоагулянтов при амбулаторном лечении COVID-19 "не ясна, и, по-видимому, может продолжаться вплоть до 30 суток в зависимости от динамики клинического состояния пациента и сроков восстановления двигательной активности", говорится в Рекомендациях.

ДОБАВЛЕНЫ НОВЫЕ ВАКЦИНЫ

В раздел о профилактике ковида добавлены две новые вакцины, прошедшие регистрацию в 2021 году. Это:

- инактивированная цельновирионная вакцина «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова () - зарегистрирована 19.02.2021 г.;

- вакцина «Спутник Лайт», выпущенная Научным исследовательским центром им. Гамалеи - зарегистрирована 06.05.2021 г.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Как показывает практика, обновленные рекомендации могут начать работать не сразу. Не факт, что врачи районных поликлиник моментально «перейдут на новые рельсы». Поэтому пациентам тоже нужно проявлять внимательность, советуют специалисты. В частности, если после постановки диагноза COVID-19 вам по старинке выписывают противомалярийный препарат (гидроксихлорохин, торговое название «Плаквенил»), то применять его не следует. А при назначении антикоагулянтов и гормональных противовоспалительных лекарств нужно попросить доктора оценить возможные противопоказания и необходимость применения этих препаратов в случае конкретного пациента, исходя из новой, 11-й версии Методических рекомендаций Минздрава.

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