На Радио «Комсомольская правда» начался новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

Шестой спецвыпуск программы посвящен 76 годовщине Великой Отечественной Войны

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Шестой спецвыпуск программы посвящен 76 годовщине Великой Отечественной Войны

спикеры: дети и родители. Специальный гость программы заслуженный учитель РФ историк доцент МГПУ Александр Снегуров

ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская, Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

Все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен» тут.