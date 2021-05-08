Борьбу с коррупцией разменяли на шашлык?

Эдуард Лимонов уж сколько лет воевал с властью, и сидел в тюрьме сам, и сидели его воспитанники, и приставы накладывали арест на любое его имущество, и запрещалась его партия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ленте проехала мимо меня одна новость и одна старость: тринадцатилетней давности посты нынешнего владимирского узника о войне в Грузии (цитировать в фейсбуке нельзя, но там все было разумно и на местах) - и переезд какой-то части сегодняшнего запрещаемого ФБК* в ту же Грузию (официально отрицают, но не слишком убедительно).

Какая грустная - и какая стандартная история.

От старомодно-устаревшего "мне не нравится Путин, но у нас есть национальные интересы, и потому мы должны..." - до восторженного "ура, там такое застолье, и тосты так хорошо говорят, в чем проблема?"

А проблема-то есть.

И - как никто ее понимал наш любимый Эдуард Лимонов, о котором можно только еще раз вздохнуть даже и по этому поводу.

Уж сколько лет он воевал с властью, и сидел в тюрьме сам, и сидели его воспитанники, и приставы накладывали арест на любое его имущество, и запрещалась его партия, а уж как его раз за разом волокли в отделение от памятника Маяковскому - это все видели и все помнят, - и все-таки никогда и ни в каком случае ему не пришло бы в голову пойти дружить с какой-нибудь Латвией, Польшей или Грузией, посмотреть на них как на союзников в общем деле. Не могло быть у него с ними такого дела.

А у этих, теперешних, - да легко.

Ведь если здесь государство с тобой враждует, а где-то там государство, напротив, готово тобой воспользоваться - садись за чужой стол и не переживай.

Прибалтика, Кавказ, и уже не буду упоминать, кто еще, - какая разница, что нас с ними разделяет. Какая земля, какая война и чья кровь.

Как можно загрузить на жесткий диск борцов с коррупцией простую идею, что есть какая-то черта, отделяющая внутренние дела от внешних, финансовые претензии к чиновникам от майского шашлыка, и одну нацию от другой, если между ними что-то серьезное случилось?

Никак.

Им, в отличие от Лимонова, такие условности неинтересны.

Вот поэтому я и не рыдаю об их запрете.

*ФБК, признан в РФ НКО, выполняющей функции иноагента

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