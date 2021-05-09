"А теперь по факту": оправившаяся Ольга Бузова рассказала правду о своей госпитализации

Ольга Бузова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя четверо суток в больнице Ольгу Бузову выписали домой: порог своей съемной квартиры телеведущая, как водится, переступила с включенной камерой. Лепестки роз на полу, огромные букеты в вазах и воздушные шары - так близкие выпускницы "Дома-2" встречали ее после выписки. Однако, подписчики, которых у Бузовой набралось уже более 23 миллионов, ждали от нее вовсе не сказочных интерьеров - всех интересовали подробности госпитализации, кадрами которой Оля так щедро делилась в соцсетях. И оправившаяся после операции телеведущая наконец решила сделать заявление.

В первую очередь она ответила на оскорбление своей семьи, которую буквально затравили за эти несколько дней. Младшей сестре Бузовой досталось от подписчиков за жизнерадостные видео, пока Оля была в реанимации, а ее матери - за краткий комментарий журналистам: "Я ничего не знаю". Разгневанные фанаты посчитали, что близкие открестились от проблем телеведущей, бросив ее одну в больничных стенах.

- Так, а теперь по факту. Я хотела все тщательно скрыть, потому что в последнее время стала суеверной, - призналась Бузова в видеообращении к подписчикам. - Но неужели вы думаете, что моя семья и моя команда были не в курсе моей госпитализации? Пятого мая в 09:00 я написала сообщения папе, маме, сестренке, - сказала, что меня повезли. Мне было очень больно, когда моих близких начали обвинять, что они не в курсе событий. Это все вранье. Я всем строго-настрого запретила что-либо комментировать, потому что со здоровьем не шутят. Как выяснилось, злых людей, которые с удовольствием бросят в тебя камень, очень много. Мама с первого дня собиралась приехать, чтобы держать меня за руку, папа тоже предлагал. Но когда мне совсем плохо, я никого не хочу видеть. Я три дня тяжело отходила от наркоза.

Ответила знаменитость и тем, кто обвиняет ее в пиаре на собственном здоровье: мол, из плановой операции, похоже несерьезной, звезда "Дома-2" устроила спектакль одного актера, лишь бы нагнать подписчиков в свой Инстаграм.

- Мне очень жаль тех людей, которые допускают мысль, что все это было постановкой, и даже катетер у меня в руке ненастоящий. Не дай бог вам самим оказаться в реанимации. Болезней пустяковых не бывает, операций простых не бывает, и безопасного наркоза тоже, - заявила Ольга Бузова. - Я вышла на связь из реанимации, чтобы успокоить людей, которые за меня переживали. А тем, кто ковыряется в моем теле и делает разные вбросы, - Бог судья. Свое я отлежала, теперь иду на поправку дома. Скажите, как правильно? Не говоришь, где ты - обвиняют: "Как ты можешь не говорить?". Сообщаешь, когда уже началась паника, - "Ах ты сволочь". Я живу по сердцу, по совести, ничего от вас не скрываю.

Между тем, главную интригу, - что это все-таки была за операция, - телеведущая так и не раскрыла, оставив эту тему без внимания. И уже в комментариях, общаясь с подписчиками, инстазвезда кратко высказалась: "А почему я должна рассказывать?".

Армия подписчиков такой избирательный подход не оценила: Инстаграм Бузовой завален гневными комментариями. "Лицемерие зашкаливает! Человек, который был в тяжелом состоянии в реанимации, не будет целыми днями позировать на камеру!", "Пару дней назад еле живая была, а теперь бегает по дому и радостно щебечет. Вся шумиха хороша, кроме некролога!", "Болезнь как рукой сняло", "Чудесное исцеление", "Да она здоровее нас всех, придуряется и плачет напоказ!", - возмущаются пользователи соцсетей. А из-за молчания знаменитой пациентки Сеть пестрит самыми разными версиями: одни предполагают, что Бузова сделала ринопластику, другие - операцию по-женски, а третьи и вовсе уверены, что дело в запрещенных веществах.

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