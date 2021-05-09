«Спартак» должен воспользоваться спадом «Локомотива» и сохранить место в Лиге чемпионов»: Трехкратный чемпион страны Валерий Шмаров - о развязке чемпионата

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Чемпионат России по футболу 2020/2021 подходит к своему завершению. 10 мая команды сыграют последние матчи предпоследнего тура. Чемпион уже известен («Зенит»), поэтому одна из главных интриг финиша сезона - кто получит вторую путевку в Лигу чемпионов. Помимо, собственно, престижа, это еще и денежный вопрос. Серебряный призер чемпионата России стартует с квалификационного раунда и, если сумеет пройти через двух соперников в групповой этап, гарантировано получит от УЕФА более 15 млн евро. По нынешнему курсу это 1,3 млрд рублей. Колоссальная сумма.

Еще неделю назад фаворитом этой гонки считался московский «Локомотив». Команда этой весной одержала 11 побед подряд и в матче 28 тура реально могла вмешаться в чемпионскую гонку. Но в игре против «Зенита» что-то пошло не так. Железнодорожники получили оглушительную пощечину, проиграв 1:6. Команда из Санкт-Петербурга стала недосягаемой по очкам. А «Локомотив» и «Спартак» теперь решают, кто из них выиграет серебро чемпионата и получит вторую путевку в Лигу чемпионов.

Свой матч 29 тура «Локо» выиграть не смог (0:0 в матче с «Динамо»). А «Спартак» в понедельник сыграет дома с «Химками» и в случае победы опередит соперника на 3 очка. Таким образом, в последнем туре в игре с «Ахматом» для прорыва в Лигу чемпионов будет достаточно и ничьей.

Развязку чемпионата России в разговоре с корреспондентом «КП» прокомментировал трехкратный чемпион страны (два чемпионских титула в СССР и одно уже в России), легенда московского «Спартака» Валерий Шмаров.

- Хотелось бы, конечно, чтобы «спартаковцы» удержали второе место, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Шансы есть. Поэтому будем переживать за команду и будем желать ей удачи.

Валерий Шмаров. Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

- Валерий Валентинович, вы смотрели матч «Зенит» - «Локомотив»?

- Смотрел.

- Счет был крупным, но первый гол, по мнению многих забитый после фола, действительно сломал игру?

- Мое мнение - фола там не было. Конечно, Дзюба выставил руку, но в пределах правил. Меня другое возмущает. Почему-то двойные стандарты у нас в чемпионате. Тут Дзюба выставляет руку и попадает в область горла сопернику. Но это все-таки был игровой момент. На мой взгляд, фола нет и карточки тоже, естественно. Но через несколько минут Крыховяка из «Локомотива» наказывают карточкой за похожий момент - поляк выставляет руку в сторону, Малколм бежит и бьется об нее. Двойные стандарты, я считаю. Но первый гол игру не ломал. Там дело в другом. Одиннадцать побед подряд никому просто так не даются, у «Локомотива» после такой серии наступил спад. «Спартак» должен этим спадом воспользоваться и не потерять свои очки, занять второе место.

- На ваш взгляд, нынешний состав «Спартака» способен решать чемпионские задачи в чемпионате России?

- Игроки, может быть, и сильные индивидуально. Но команды слаженной пока нет.

- После очень результативной первой половины чемпионата многие говорили, что Йордан Ларссон готов уезжать в топ-чемпионат. (23-летний швед забил в этом сезоне 14 мячей, - Авт.). На ваш взгляд, вторая половина турнира в этом убеждает или нет?

- Сложно сказать, готов или не готов. В топ-чемпионат можно уехать, если игрок подходит конкретной команде под ее задачи и стиль. Как говорили, нельзя купить нападающего и двадцать голов с ним в придачу. Нужно попасть в струю, к нужному тренеру, чтобы заиграть. Ну и удача должна быть обязательно.