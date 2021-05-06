Вместе с Тедеско «Спартак» покинет весь его тренерский штаб

Доменико Тедеско в конце прошлого года объявил, что не станет продлевать контракт со «Спартаком» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместе с главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско в начале лета команду покинет весь нынешний тренерский штаб. Об этом вечером в четверг, 6 мая, сообщил журналистам директор департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

«Вместе с Тедеско после завершения сезона «Спартак» покинет и весь его штаб», - приводит его слова «Чемпионат».

Ранее Фетисов сообщил, что руководство московского клуба уже определилось с кандидатурой нового главного тренера и начал переговоры о контракте. Правда, кто именно станет наставником футболистов после ухода Тедеско, он уточнять не стал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 35-летний тренер в середине декабря 2020 года объявил, что в конце этого сезона не будет продлевать контракт со «Спартаком». Такое заявление Доменико Тедеско сделал после поражения от питерского «Зенита», а свое решение объяснил желанием быть поближе к семье.