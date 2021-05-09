Выступление президента России на военном параде 9 мая 2021 года

Владимир Путин сказал речь на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы Фото: REUTERS

Уважаемые граждане России!

Дорогие ветераны!

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!

Поздравляю вас с Днём Победы! Победы колоссального, исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России, для нашего народа священным.

Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся.

Дорогие наши ветераны! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплочённости и любви к Родине.

Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную Победу и прославили в веках 9 мая 1945 года.

Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был един на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе.

Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли. За подмосковные поля, карельские скалы и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и Днепра, волжские и донские степи.

Доблесть советских воинов, несгибаемость мирных жителей увековечены в высоком звании Городов-героев: Москвы и Ленинграда, Минска и Киева, Сталинграда и Севастополя, Мурманска и Одессы, Керчи и Тулы, Новороссийска и Смоленска.

Нерасторжимость фронта и тыла обеспечивали всё необходимое для фронта и для Победы, делали всё на заводах Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего Востока, в городах Казахстана и республиках Средней Азии. Мы помним и тех, кто давал кров, поддерживал тех, кто оказался в эвакуации, был вынужден покинуть свой родной дом.

Сегодня мы отдаём дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников, вспоминаем фронтовиков, храбрых партизан и подпольщиков.

Не проходящей болью отзываются в нас муки жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей, неисчислимые трагедии людей на оккупированных территориях.

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война: перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас.

Объявляется минута молчания.

Фото: REUTERS

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Дорогие друзья!

В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых трагических дат в нашей истории. Враг напал на нашу страну, пришёл на нашу землю, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и несметные страдания.

Он хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему, а уничтожить нас как государство, как нацию, стереть с лица земли наши народы.

Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие. Сделать всё, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание.

Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы».

Вынес нацизму исторический приговор и мощью оружия на полях сражений, и силой своей нравственной, человеческой правоты, жертвенным мужеством солдатских матерей, верностью тех, кто каждый день ждал от родных весточки с фронта. Той силой добра и любви к ближнему, которая испокон веков в нашем национальном характере.

Его великим воплощением стал подвиг врачей и медсестёр, которые спасали раненых, боролись за каждую жизнь и на передовой, в самом пекле, и в госпиталях на фронте и в тылу.

Но тогда, в 1941-ом, впереди было ещё четыре года самой кровопролитной войны. Она била по будущему, по молодым, совсем юным поколениям, а значит, и по тем, кому так и не суждено было родиться.

Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы.

Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С лёгкостью перечёркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне.

История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение.

И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.

Наш народ слишком хорошо знает, к чему всё это ведёт. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом.

Россия последовательно отстаивает международное право, при этом будем твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа.

Надёжные гарантии тому – доблестные Вооружённые Силы России, наследники солдат Победы. И конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей.

Наши ветераны, их судьбы, их преданность Родине – это пример для нас. Вершина, к которой мы должны стремиться, и утверждать значимость, ценность грандиозной Победы в наших помыслах и поступках. В наших делах и будущих свершениях во имя Отечества.

Слава народу-победителю!

С праздником вас!

С днём Великой Победы!

Ура!