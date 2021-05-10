Американцы печатают доллары триллионами. Из-за этого цены растут во всем мире

«Новые» деньги правительство вливает в экономику, львиную долю напечатанных долларов власти США раздают в качестве помощи простым людям и компаниям Фото: REUTERS

За прошлый год в Америке напечатали $9 трлн - 22% всех долларов в мире. И Федеральная резервная система останавливаться не планирует: до победы над пандемией еще далеко и деньги ой как нужны, поэтому печатный станок продолжает работать на полную мощность.

- Масштабная эмиссия идет не только в США. «Отличились» и Канада, и Англия, и Китай, и Европейский центральный банк. Напечатаны огромные деньги. Все это делается для спасения экономики, иначе сейчас бы мы видели колоссальный кризис, - комментирует Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan.

«Новые» деньги правительство вливает в экономику, львиную долю напечатанных долларов власти США раздают в качестве помощи простым людям и компаниям. Это помогает компенсировать падение доходов в кризис, поднять спрос на товары и услуги. Но в будущем это может аукнуться новыми проблемами: когда денег в обороте становится больше и растет спрос, следом обязательно подскакивают цены.

- Предсказать последствия такой эмиссии сложно - эта ситуация уникальна, ничего подобного в мире еще не было. Но, по моему мнению, это грозит всему миру серьезной инфляцией, - предупреждает Евгений Коган. - И рост цен уже идет повсеместно: сильно подорожали металлы, нефть, продовольствие и другие товары.

Теперь понятно, почему деньги печатают в Америке, а курица и картошка дорожают у нас. Цены на удобрения, корма, да и на сами продукты на мировом рынке растут, а следом дорожают товары в наших магазинах. Причем из-за падения курса рубля цены у нас растут быстрее, чем в Европе и США. Недавно Росстат обнародовал данные об инфляции в России и зарубежных странах за первые два первых месяца 2021 года. В Евросоюзе за это время цены выросли на 0,5% в США – на 1%, а в России - на 1,5%.

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