Байден уверен, что встреча с Путиным состоится в июне

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден уверен, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в июне, однако конкретное время и место еще не определено.

«Мы в состоянии сделать это (провести встречу). У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», - заявил американский лидер, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным в июне.

Глава Белого дома также заявил, что ситуация на границе с Украиной не влияет на его намерение провести саммит с российским лидером. «Не влияет на моё желание провести встречу в формате "один-на-один"», - заявил он, комментируя соответствующий вопрос.

Напомним, в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле заявили, что Вашингтон предложил провести встречу двух президентов в одной из европейских стран летом.

Как писал сайт kp.ru, Чехия предлагала принять саммит Россия-США в Праге, Финляндия также предложила свою страну в качестве площадки для проведения встречи. Накануне МИД Словении заявил, что страна готова стать местом проведения встречи двух лидеров.