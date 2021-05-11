Трамп по-прежнему остается лидером республиканцев

Трамп продолжает оставаться формальным и номинальным лидером республиканцев Фото: REUTERS

Представители Республиканской партии США высказали намерение лишить полномочий председателя конференции республиканцев в Палате представителей Элизабет Чейни и заменить ее на другую представительницу партии – Элиз Стефаник. Причиной подобного решения стала позиция Чейни во время прошедших президентских выборов и ее критика в адрес Дональда Трампа.

По мнению The New York Times, это свидетельствует о том, что Трамп, несмотря на свое поражение и уход с поста главы Белого дома с самым низким со времен Джимми Картера рейтингом одобрения на момент окончания президентского срока, продолжает оставаться формальным и номинальным лидером республиканцев.

Стефаник отстает от Чейни по уровню одобрения в партии, но обладает другим неоспоримым преимуществом – она ярая сторонница Трампа, в то время как Чейни позволила себе его критиковать.

Одновременно с попыткой сменить лидера партии, республиканцы Флориды и Техаса предложили некие радикальные меры по ограничению права голоса, которые призваны не допустить повторения фальсификации выборов, в которой уверены многие сторонники Трампа. Кроме того, в Аризоне запущено разбирательство, призванное доказать незаконное происхождение части бюллетеней, присланных во время прошлогодних президентских выборов.

Опросы показывают, что без малого треть американцев не признает легитимности Байдена, и считает, что на прошедших выборах он не набрал достаточного для победы количества голосов. Среди тех, кто склоняется к этому мнению, лишь 70% являются республиканцами. В то же время президент Байден сталкивается с более широкой проблемой: что делать с большой частью общества, которая сомневается в его легитимности, и с Республиканской партией, заручившейся поддержкой этого сегмента, и выдвигает законопроекты, которые ограничат голосование и, возможно, еще больше подорвут веру в будущие выборы.

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