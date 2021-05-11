Кому должен — всем прощаю. В России предложили ввести минимальный гарантированный доход, который не сможет отобрать даже суд

В России готовится послабление для должников. Фото: Shutterstock

В России готовится послабление для должников. Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации предложила установить так называемый минимальный гарантированный доход — эта та сумма, которую приставы не смогут списывать со счета, даже если суд обязал человека выплачивать возмещение вреда, штраф или вернуть долг.

Дело в том, что сейчас приставы не имеют право отбирать у должника необходимое для жизни имущество. Последнюю рубашку, например. Или единственное пальто. Обручальные кольца тоже, кстати, входят в этот перечень. А с деньгами — сложнее.

- Сейчас действуют следующие ограничения на взыскание долгов — нельзя списывать более 50 процентов от зарплаты или от пенсии, - сказал kp.ru один из авторов законопроекта, первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. - Есть еще некоторые социальные выплаты, на которые не распространяются взыскания — пенсия по потере кормильца, материнский капитал, алименты. Но если у человека зарплата равна МРОТ, и у него списывают половину, то у него остается меньше прожиточного минимума. Если пожилой человек получает пенсию на уровне прожиточного минимума и половину у него спишут, что у него останется — та же самая ситуация. Про индивидуальных предпринимателей и самозанятых вообще ничего не говорится, получается, что по закону таким должникам можно вообще ничего не оставлять. Поэтому мы предлагаем оставлять свободным от списания доход, равный прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ.

Кроме того, если у должника на иждивении находятся другие члены семьи, то предлагается учитывать и расходы на них.

- В простом варианте, когда у одного должника находится на иждивении один человек, то на него тоже должен оставляться прожиточный минимум, - уточнил Исаев. - Но ситуации могут быть разные, например, у иждивенца есть другие источники дохода, так что окончательную сумму будет определять пристав в каждом конкретном случае. Но что обязательно — иждивенцы должны быть учтены.

Послабления распространяются не на всех должников. Оно не коснется, например, должников по алиментам или тех, кто возмещает вред в связи со смертью кормильца. В этом случае решение остается на усмотрение суда, пояснил депутат.

Еще один интересный нюанс — средства становятся неприкосновенными не автоматически. Должнику нужно будет написать заявление с указанием счета, с которого он просит не снимать деньги. Спрашивается, не проще ли суду не трогать эти деньги и дело с концом.

- Возможен вариант, когда у должника помимо зарплаты или пенсии есть еще какой-то доход и он просто хочет поскорее расквитаться с долгом — тогда не нужно его ограничивать, - внес ясность Исаев.

Новая норма будет введена в закон «Об исполнительном производстве», в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ (в ней говорится об имуществе, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам) и другие законы.

- Принципиально важно, чтобы люди, которые оказались в долговой яме по разным причинам, могли иметь определенный доход, на который можно хоть как-то прожить, чтобы не умереть с голоду или как-то выбраться из этой долговой ямы, - сказала «КП» соавтор законопроекта сенатор Инна Святенко. - Были такие ситуации, когда целиком пенсию за долги забирали у пожилых людей, особенно когда был распространен игорный бизнес. Человек должен быть защищен, у нас же социальное государство.

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