«Меня собирают по частям, как конструктор Лего»: женщина, лежавшая в коме после аварии с участием блогера Била, рассказала о своем состоянии

Громкой аварии в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била уже почти полтора месяца. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Громкой аварии в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била уже почти полтора месяца. Все это время 25-летний пранкер-«беспредельщик» находится под домашним арестом, а чудом выжившая после того ДТП женщина - в больнице.

Напомним, 1 апреля летевший по Садовому кольцу на огромной скорости Audi RS6 Била выскочил на встречную полосу и протаранил несколько машин. Основной удар лоб-в-лоб пришелся в Volkswagen, за рулем которого сидела консультант Госдумы Мария Артемова. Иномарку буквально смяло в «гармошку». Чтобы вытащить 40-летнюю женщину, спасателям пришлось резать кузов. Впавшую в кому женщину доставили в реанимацию Первой градской больницы имени Сеченова. Следующие несколько суток она в буквальном смысле провела между жизнью и смертью. Врачам удалось спасти Марию. 5 апреля, спустя пять дней после случившегося, она пришла в себя.

Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось побеседовать с Марией Артемовой по телефону.

«ПРОГНОЗОВ НИКТО НЕ ДАЕТ»

В больницу Марию доставили с внутренним кровотечением, переломами обеих ног, сотрясением головного мозга. Чтобы спасти пациентку, врачи сделали несколько операций. Впереди еще несколько. И долгий-долгий процесс реабилитации.

Поэтому первый вопрос, конечно же, и самочувствии.

- Самочувствие лучше, чем в коме, - Артемова пытается шутить. - Но работы еще много предстоит.

- Какой вам прогноз дают - ходить сможете?

- Точных прогнозов никто не дает. Все зависит от реабилитации и меня самой. Нейрохирурги говорят, что ходить должна - чувствительность у ног есть. Но впереди еще очень много работы. Каждый день работаем с инструктором по несколько часов.

По словам врачей, в течение ближайших полугода или даже больше Артемовой нельзя будет даже пытаться вставать на ноги. Все это время нагрузка будет на руки. В том числе, когда ей придется пересесть на коляску. Поэтому руки тоже приходится «качать».

- Сама я сейчас почти ничего не могу. Помогает сиделка, - говорит женщина. - Меня собирают по частям, как конструктор Лего.

- Сколько вам еще предстоит провести в больнице? Недели? Месяцы?

- Сложно прогнозировать. Врачи ничего не говорят. Мне очень хочется побыстрее домой вернуться, но все происходит не так быстро.

Мария Артемова рассказала, какие прогнозы дают специалисты и о чем она подумала, увидев в интернете фото машины, из которой ее извлекли спасатели Фото: Личный архив

«Я НЕ ПОМНЮ ДАЖЕ ПОСЛЕДНИЕ 3-4 КМ ДО АВАРИИ»

- Сам момент аварии вы помните?

- Нет. Вообще не помню. Я не помню дорогу, наверное, за 3-4 километра до этого места. Я не помню, как меня доставали. Я сразу впала в кому. Я помню только когда 5 апреля очнулась в реанимации... Помню, что я ехала из дома, по делам. Это было утро. А какой день недели был - не помню...

По словам Марии Артемовой, об аварии она узнала только когда очнулась - от врачей.

- Когда мне дали телефон, я уже стала читать в новостях, что было, как было.

- Первые мысли, когда увидели фото своей машины?

- Я подумала: «Ужас, какой можно было оттуда выйти живой?!» Я, честно говоря, не думала, что из настолько пострадавшей машины могли достать живого человека. Поэтому у меня огромная благодарность людям, которые меня оперативно доставили в больницу, спасателям… Мне уже в больнице сказали, что в таком состоянии меня еще нужно было правильно вытащить из искореженного кузова, потому что было внутреннее кровотечение. Огромная благодарность медикам Первой градской больницы имени Пирогова, которые боролись за мою жизнь.

Женщина рассказывает об открытии, сделанном в больнице:

- Знаете, что меня удивило? Здесь много медиков, которые по возрасту чуть старше блогера Эдварда Била, и у них каждый день подвиг - они спасают людей. Удивительные ребята, которые преданы своей профессии. Получается, что они в юном возрасте, будучи еще школьниками, определились, что хотят стать медиками, хирургами, реаниматологами. Насколько же нужно любить человеческую жизнь и людей? Это очень трудный путь. У меня к ним огромное уважение. Почти все мои врачи младше меня!

7-ЛЕТНЕЙ ДОЧЕРИ ОБ АВАРИИ НЕ СКАЗАЛИ

- Эдвард Бил с вами связывался?

- Нет. Как сказал мой адвокат, ему это даже запрещено - он как фигурант уголовного дела не может общаться с пострадавшими.

- Но вы что-то хотите сказать ему публично?

- Раньше я вообще не знала, кто это такой. Я за блогерами никогда не следила. Я не могу судить этого человека. Но, например, его подписчики после этой аварии говорят: какой он молодец, помогал бабушкам… Но сейчас-то дело не в этом. А в том, что на дороге он рисковал не только своей жизнью, но и жизнями других людей, которые едут рядом. Городские дороги - это не место для гонок. У него же жена есть, ребенок. Он же сделал когда-то достаточно взрослый шаг, взял на себя ответственность, заведя семью. Наверное, должна была поменяться система ценностей? Ну, хочется ему ездить на большой скорости - занялся бы профессиональными гонками, носился бы на гоночных трассах. Я, честно говоря, не ожидала, что такая серьезная авария, чтоб вдребезги, может случиться не на трассе, где многие гоняют, а прямо на городской улице, где средний поток - 40 км в час. Какие в Москве аварии? Кто-то подтер другого, кто-то решил пролезть… В массе совей ведь царапины, разбитые фары. Не так, чтоб машину в лепешку…

Эдварду Билу предъявили обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- С детьми и мужем сейчас как общаетесь?

- По вотсапу, через видеосвязь. Маленький сын плачет, когда меня видит. Старшей дочери - ей 7 лет, она еще в детский садик ходит - не сказали, что это была авария. Она только знает, что мама сейчас в больнице и что у мамы «болит животик». Без подробностей. Очень скучаю по ним! Но мне не хочется показываться перед детьми в таком виде, не хочется показывать, что мама такая беспомощная и даже не сможет взять их сейчас на руки…

Напомним, Эдварду Билу предъявили обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Это - до двух лет колонии. Также в момент аварии на его машине были поддельные номера. Как стало известно, за спорткаром блогера числилось более 500 неоплаченных штрафов за превышение скорости.

КСТАТИ

Как удалось выяснить сайту kp.ru, много лет назад в другой аварии сильно пострадала мама Марии Артемовой.

- Мою маму в юности сбил грузовой автомобиль и она потеряла ногу...

Несмотря на такой удар судьбы, мама Марии Мери Бушуева вышла замуж, завела семью, и в какой-то момент увлеклась спортом. Она стала первым в России атлетом-инвалидом с ампутированной по колено ногой, который преодолел марафонскую дистанцию (42,5 км). В 1990-е и 2000-е она много ездила по миру, участвуя в подобных забегах для людей с ограниченными возможностями. Точнее - с неограниченными возможностями...