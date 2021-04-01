«Ехала за детьми в садик»: муж рассказал о пострадавшей в массовом ДТП с блогером Эдвардом Билом

Именно Эдварда Била многие сейчас обвиняют в аварии. Серьезные травмы в ней получила 40-летняя Мария Артемова, которая была за рулем «Фольксвагена», принявшего на себя основной удар. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Жуткая авария с участием пяти машин, которая случилась днем в четверг, 1 апреля, на Новинском бульваре, тут же стала обсуждаемой. На приличной скорости внедорожник «Ауди» выехал на встречку и лоб в лоб протаранил легковой «Фольксваген», который паровозиком собрал за собой еще три машины. Почти сразу выяснилось, что за рулем взбесившееся «Ауди» был блогер Эдвард Бил. Последний известен своими видео-пранками, которые весьма популярны в интернете. Оказалось, он тот еще любитель быстрой езды. Только на эту машину, по данным дептранса, он собрал более 400 штрафов. Все числились в неоплаченных, так как авто блогер и не думал ставить на регистрацию.

Именно Эдварда Била многие сейчас обвиняют в аварии. Серьезные травмы в ней получила 40-летняя Мария Артемова, которая была за рулем «Фольксвагена», принявшего на себя основной удар. Как удалось выяснить «КП», сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.

- Ее доставили в ГКБ №1 имени Пирогова. По предварительным данным, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, переломы тазовых и бедренных костей, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Почти сразу выяснилось, что за рулем взбесившееся «Ауди» был блогер Эдвард Бил. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас женщина в реанимации. Врачи не спешат с прогнозами и оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Известно, что Мария Артемова работала консультантом в Госдуме. В момент ДТП она возвращалась с работы.

- Она ехала за детыми в садик. У нас сыну всего два года, дочке семь недавно исполнилось, и они вдвоем еще ходят в сад. Уверен, что жена ничего не нарушала. Она за рулем уже 10 лет, и это ее первая авария, - рассказал «КП» Константин Артемов.

Мужчина воздержался от обвинений в адрес блогера-лихача. По его словам, сначала нужно разобраться детально во всем, что случилось. Напомним, ранее очевидцы сообщили об автомобиле «Мицубиси», который до столкновения подрезал «Ауди» блогера. Возможно, именно этот манёвр заставил Эдварда Била вывернуть на встречную полосу. Блогера уже доставили на медицинское освидетельствование. Алкоголь и наркотики в его крови не обнаружили.

Тем временем аварию многие сравнивают с резонансным ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. Его адвокат Эльман Пашаев уже заявил, что готов защищать блогера.