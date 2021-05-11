Почему Ольга Дроздова на самом деле ушла из "Современника"

Актриса Ольга Дроздова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

О том, что Ольга Дроздова подала заявление об уходе по собственному желанию из «Современника», сообщил ее муж, актер Дмитрий Певцов. Он же прокомментировал решение жены в своем микроблоге. Чтобы избежать слухов и сплетен, как он объяснил. В качестве основной причины Певцов назвал «проблемы воспитания 13-ти летнего сына», мол, у Елисея переходный возраст. Ну конечно. Все поверили…

И сразу стали писать в соцсетях: «Причина сын – это смешно. Зачем Певцов с перепугу придумал такое объяснение? Как можно посвятить себя воспитанию сына, который учится в Московском президентском кадетском училище им. Шолохова и дома почти не бывает?». Ребенок на полном государственном обеспечении. Там воспитанием занимаются круглосуточно и всерьез, это не школа. Пусть мама и папа за Елисея не волнуются. И т.д и т.п. Кстати, коллеги Дроздовой тоже осудили Певцова: напрасно он бросили тень на сына.

Тогда в чем причина? Почему актриса, проработавшая в «Современнике» 32 года, решила из него уйти?

В «послужном списке» Ольги Дроздовой за эти годы собралось 20 названий спектаклей, а ролей еще больше, например, в «Трёх сестрах» она выходила на сцену вначале в роли Маши, теперь - Ольги.

Но на сегодняшний день, она занята только в двух спектаклях: в упомянутых «Трёх сестрах» и «Крутом маршруте». В майской афише театра ни того, ни другого я не обнаружила. Билеты продаются туго (особенно на «Три сестры»). Все, кто хотел посмотреть, давно посмотрели. Ну а как? Если «Крутой маршрут» был поставлен еще в 1989 (!) году. Говорят, Марина Неёлова уже просто воет, просит снять ее с «Маршрута…». За тридцать с лишним лет ей надоела ее героиня - Евгения Семеновна. Столько же лет играет немку Кароллу Нейер и Ольга Дроздова. Однажды на Кароллу ввелась Марина Александрова, но это было недолго.

И 20 лет (!) Дроздова играет то Машу, то Ольгу в «Трёх сестрах». Вот и весь текущий репертуар народной артистки. Год назад вместе с Михаилом Ефремовым сошел с дистанции спектакль «Анархия», в котором Дроздова была занята. Но и этот самый «свежий» ее спектакль был поставлен без малого 10 лет назад. С тех пор ничего нового. Мы думаем, в этом главная причина «внезапного» решения.

В этой связи объяснение Певцова, что жена ушла из «Современника» «не из-за малой занятости» звучат, мягко говоря, не убедительно. Как и то, что это случилось не по вине нового руководства.

Актер Дмитрий Певцов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Нынешний худрук театра никакой новой занятости Дроздовой не предложил. И вряд ли ее уговаривал остаться. Обсуждать ее актерский талант мы не станем, хотя выходить на сцену в привычном амплуа «красавицы», с каждым годом все сложнее. Как говорят, Виктор Рыжаков достаточно хорошо познакомился с труппой «Современника», разобрался, кто на что способен. Труппа большая. Выбор есть. В основном он делает ставку на молодежь, на своих студентов.

В похожей, как у Дроздовой ситуации, оказалась не только она. Популярная сериальная актриса Анна Банщикова тоже занята всего в двух названиях в небольших ролях. У Лии Ахеджаковой – всего два спектакля, один из которых все тот же «Крутой маршрут» (в нём играет и Банщикова, и Дроздова). У Чулпан Хаматовой - один спектакль, его премьера прошла 10 лет назад. И у многих-многих других артистов примерно то же - ничего (или почти ничего) нового. Старые спектакли либо умирают естественной смертью, либо их вышибают «стихийные бедствия», как громкий уход Сергея Гармаша (минус 5 названий в афише), или тюремный срок Михаила Ефремова (еще минус три спектакля). С уходом Дроздовой под угрозой ещё два. Хотя, может, это и к лучшему. Уж сильно попахивают они нафталином.

А что взамен? К 65-летию «Современника» готовится спектакль «Семь» (по количеству отцов-основателей театра, главный из которых Олег Ефремов). Для этого был поднят архив, в деталях изучена история театра, обнаружены любопытные факты, имеющие узкопрофессиональный интерес, не для широкого зрителя. В театре мне сказали, что далеко не все в восторге от этой идеи худрука. Тем более это как будто одноразовая акция. А труппа ждет «стратегических» планов. Театр тем временем превращается не то в молодежную студию, не то в ТЮЗ.

Ну а Ольге Дроздовой мы желаем успехов в ее педагогической деятельности, которой она занимается всерьез, руководит актерской кафедрой Института современного искусства (ИСИ), увлечена режиссурой. Вместе с Певцовым хлопочет о собственном театре для выпускников своего курса. Давно они ищут помещение, но пока безуспешно. После ухода из жизни Марка Захарова Певцов, как говорят, «интриговал», хотел занять его кресло в «Ленкоме». Для этого даже собирался баллотироваться в Госдуму. Правда Певцов все эти слухи опровергает.