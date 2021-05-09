"Ушла из актерской профессии из-за сына": Дмитрий Певцов шокировал заявлением об увольнении Ольги Дроздовой из "Современника"

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Дроздова с 1989 года служила в театре "Современник". Однако 8 мая 2021 года актриса написала заявление об уходе. Ее супруг Дмитрий Певцов раскрыл причины поступка артистки.

Уход Ольги Дроздовой из "Современника" стал громом среди ясного неба для всех поклонников творчества актрисы. Она пришла в театр 32 года назад, исполнив на сцене десятки ярких ролей. Дмитрий Певцов, дабы пресечь слухи и сплетни, рассказал о том, почему его жена написала заявление об уходе.

"Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо внешних причин. Причина - в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии", - обратился актер к поклонникам в блоге.

По его словам, Дроздова написала заявление об уходе из театра по собственному желанию из-за сына Елисея. "Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт Современного Искусства), режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-летнего сына. Все это, естественно, привело к обдуманному шагу - подаче заявления. Никаких трагедий, слез, истерик. Это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации", - заверил артист.

Дмитрий сообщил, что у их с Ольгой ребенка наступил переходный возраст сына. Потому проблемы мальчика оказались важнее всего на свете. "На мой взгляд, Ольга сейчас важнее и нужнее своему сыну, чем своему театру. При этом никаких претензий - никаких счетов, никаких отрицательных эмоций Ольга не испытывает. Всему свое время - и из профессии, очевидно, нужно уходить вовремя. Я горжусь своей женой", - шокировал публику звезда фильма "Бандитский Петербург".

Отметим, Ольга Дроздова прошла очень долгий путь к счастью. На съемках фильма "Прогулка по эшафоту" она познакомилась с Дмитрием Певцовым. Актер целых четыре года уговаривал Ольгу принять предложение руки и сердца, но избранница отказывалась. Тогда актер пошел на обман: он тайно организовал визит в ЗАГС под прикрытием съемок в очередной ленте. Супруги очень долго не могли зачать ребенка. В том, что им не удавалось стать родителями, Ольга всегда винила себя. В молодости она сделала аборт. Их сын Елисей родился в 2007 году. Актрисе было 42 года. "Так Боженька отлучил меня от мечты стать матерью. Мы оба были здоровы, но почему-то не получалось. Потом же появился наш Елисей. Я до сих пор считаю, что он ангел, который временно прибыл к нам", - признавалась актриса.