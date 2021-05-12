Михаил Мишустин: «Растут цены на продукты? Это все жадность!»

Премьер отчитывается в Госдуме о работе правительства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В среду премьер Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства за прошлый год. Традицию отчета главы кабмина перед депутатами ввел Владимир Путин. Для Мишустина этот отчет по счету второй. Вместе с премьером в Госдуму приехали и большинство министров. Мишустин вошел в зал в сопровождении спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Мишустин сходу удивил депутатов: он выступал с отчетом без «бумажки», глядя народным избранникам глаза в глаза. В итоге многим депутатам пришлось оторваться от своих мобильников и внимательно слушать премьера. Доклад Мишустина длился 1 час 15 минут. За это время премьер ни разу не заглянул в шпаргалку.

Первое, с чего начал Мишустин: борьба с пандемией

- Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного управления. Практически круглосуточный режим! Наша цель - государство без бюрократизма, необременительное для людей и бизнеса. В центре внимания человек и его интересы, - заявил Мишустин.

По его словам, 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом. Мишустин отметил, что разные этапы вакцинации уже прошли 24 миллиона россиян. Премьер заявил, что коллективный иммутет к COVID-19 должен быть сформирован в России к концу года.

- Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного «санитарного щита» нашей страны. Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое — высококлассные ученые и сильная научная база, - заявил премьер.

Ранее о необходимости создания «санитарного щита» заявил Владимир Путин. Речь идет о том, чтобы при потенциальном появлении новой инфекции в течение четырех дней были разработаны собственные тест-системы и в самое короткое время выпущена вакцина.

В среду премьер Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства за прошлый год. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Выплаты получила каждая вторая семья

Мишустин напомнил о мерах поддержки россиян в пандемию.

- Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 триллионов рублей. Много это или мало? Для сравнения - это свыше 10% всего федерального бюджета страны. Мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране, в них растут 28 миллионов детей, - сказал Мишустин.

Премьер заверил, что поддержка семей с детьми продолжится.

- Мы начали и будем поддерживать родителей все то время, пока растет их ребенок. Помощь получат и будущие мамы. С 1 июля ежемесячно специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. В среднем по стране по шесть тысяч триста рублей. Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно, растущим в таких семьях, будет выплачиваться в среднем по пять тысяч шестьсот рублей, - напомнил Мишустин.

Кроме того, в августе по 10 тысяч рублей получат семьи, где есть школьники и будущие первоклассники.

Сказал Мишустин и о поддержке бизнеса. По его словам, за счет сокращения выплат налогов и страховых платежей бизнес смог сэкономить в 2020 году почти 400 млрд. рублей.

Премьер также отметил, что несмотря на пандемию, число самозанятых в России достигло 2 миллионов человек.

- Люди нам поверили, вышли из тени. И мы поддержали их. Полностью вернули уплаченный налог за 2019 год. Это почти полтора миллиарда рублей. Предоставили налоговый капитал на уплату налога в размере одного МРОТ почти на 20 миллиардов рублей, - заметил Мишустин.

Для Мишустина этот отчет по счету второй. Вместе с премьером в Госдуму приехали и большинство министров. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

«Будем контролировать цены на бензин»

- Важно сказать, почему растут цены, - заметил Мишустин, и депутаты вздрогнули. - Это жадность!

По словам премьера, некоторые производители и торговые сети повышают цены необоснованно, в погоне за длинным рублем.

- У правительства достаточно инструментов, чтобы сдерживать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах, - заявил Мишустин.

Премьер также отметил, что производители не должны зарабатывать на экспорте в ущерб российским покупателям.

- Если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен, - сказал Мишустин.

Премьер также заявил, что правительство продолжит контролировать цены на бензин и сдерживать их рост.

- Каким бы тяжелым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции, - отметил Мишустин.

«Захоронение отходов нужно снизить вдвое»

Отдельно Мишустин остановился на экологии.

- Будем развивать экономику замкнутого цикла. Стимулировать бизнес к отказу от продукции, которая не подлежит переработке. И в целом - сократить лишнюю упаковку. А если без нее не обойтись, то она должна быть пригодной для переработки, - заметил Мишустин.

По его словам, доля экологической упаковки в России должна превысить 85 процентов, а ежегодные объемы захоронения отходов - снизиться вдвое.

Мишустин напомнил, что власти затеяли «генеральную уборку» в стране.

- Мы должны точно знать, кто и куда вывозит бытовой мусор, чтобы исключить возможности появления нелегальных свалок. Нужно решить проблему заброшенных опасных объектов, которые представляют угрозу для окружающей среды. Надо выявить все такие места: затонувшие корабли, старые скважины, незаконные свалки, - заявил премьер.

«Закрывать границы не будем!»

- Надо запретить выезд за границу! Давайте закроем границы, и займемся нашей страной! - прозвучало предложение из зала.

- Ограничение свободы передвижения наших граждан — не совсем правильный путь. Мало ли, по каким причинам человек захочет где-то отдохнуть, - удивился Мишустин.

Как заметил премьер, для развития внутреннего туризма нужно строить качественные объекты размещения и конкурировать с заграницей.

Мишустин рассказал, что правительство продлило до конца года программу туристического кешбека. По словам премьера, на начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около 4 миллиардов рублей.