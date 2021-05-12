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Политика12 мая 2021 15:48

Жириновский потребовал заменить мигрантов русскими, а Зюганов - увеличить налоги для «упырей-олигархов»

Депутаты дали наставления правительству Мишустина
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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По словам Жириновского, мигранты из азиатских стран должны быть заменены русскими из зарубежных государств

По словам Жириновского, мигранты из азиатских стран должны быть заменены русскими из зарубежных государств

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 12 мая, премьер Михаил Мишустин представил в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства. Вначале премьер больше часа выступал с докладом, а потом отвечал на вопросы депутатов. В общей сложности Мишустин и приехавшие вместе с ним в Думу министры провели в зале пленарных заседаний 4 часа.

Снизить вдвое бедность к 2030 году

- Доходы граждан продолжают усыхать! За последние пять лет россияне потеряли 12% своих доходов, - громыхал, выйдя на трибуну, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Дальше все ждали от Зюганова привычной критики правительства. Но этого не произошло. Напротив, Зюганов в свойственной ему рабоче-крестьянской манере стал отвешивать правительству Мишустина комплименты. По словам лидера КПРФ, нынешний состав кабмина хорошо подобран и способен вытащить страну из кризиса.

- Чтобы прорваться в новых технологиях, остановить вымирание и нищету, нужны темпы роста минимум 3-4% в год. Я считаю, что команда, которую собрал Мишустин, в состоянии решать эти проблемы, - заявил Зюганов. Необходимым условием он назвал проведение правительством «своей финансово-экономической политики, а не гайдаровской политики 90-х, ориентированной на Запад.

Дальше Зюганов потребовал от кабмина подкинуть побольше денег аграриям, чтобы поднять село с колен. По традиции досталось олигархам.

- Нужна прогрессивная шкала налогообложения. Нужно увеличить сборы с этих упырей, которые не хотят платить налоги со своих миллиардов! - призвал Зюганов.

О борьбе с бедностью и социальным неравенством заговорил и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

- Мы выражаем обеспокоенность доходами граждан, - сдержанно заметил Мишустин. - Но у нас рост реальных доходов, это абсолютно точная цифра, - плюс 3 процента! Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией, стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали.

Михаил Мишустин представил в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мишустин также рассказал, что поддержка бедных станет адресной. Этому должно помочь социальное казначейство.

- Бедность надо правильно считать! Очень много автоматических льгот, которые доводятся до людей в них не нуждающихся. И важно обратить внимание на нелегальную занятость. Неучтенные доходы должны учитываться при определении дохода семьи, - заявил Мишустин.

Премьер напомнил, что к 2030 году уровень бедности в России должен снизиться вдвое.

- Это наша важнейшая национальная цель! - заметил премьер.

«Кто без масок - к выборам не допускать»

- Вы почему без маски? А вы? - отчитывал депутатов с трибуны лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Посмотрите, вчера британский парламент, королева выступает, 15 человек сидят в зале, 5 метров социальная дистанция, а здесь стоят плечо к плечу, и в фойе все друг с другом пытаются соприкоснуться то локтями, то плечами, то коленками. Рукопожатия...Вернулись с отдыха и не могут никак насытиться!

- Владимир Вольфович, вы уже сделали третью вакцину! Во все места, тут подсказывают... - засмеялся спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Михаил Владимирович (Мишустин, - Ред.) посмотрите - кто в масках, кто без масок. Чтобы я сделал, если бы в Кремле сидел? Кто без масок - к выборам не допускать. Чиновники у вас, которые заболевают, увольняйте их! - не унимался Жириновский.

- Есть определенные рекомендации медиков, если человек переболел, и у него достаточно антител, - заступился за тех, что без масок, Михаил Мишустин.

Он и сам был без маски.

При этом Мишустин заметил, что масочный режим в России должен сохраняться и призвал тех, кто еще не сделал прививку, поскорее вакцинироваться.

- Посмотрите, сколько вокруг людей — заинтересованных и не заинтересованных - пытались очернить наши вакцины. Но это не получилось! Ведущие научные журналы признали нашу вакцину («Спутник V, - Ред.) одной из самых безопасных, - заявил Мишустин.

Дальше Жириновский поднял любимую им тему возвращения русских на родину.

- Повесьте лозунг на Киевском вокзале: «Русские, добро пожаловать, вы вернулись на родину! А то приравняли русских к иностранцам, 8 лет жди, где-то мыкайся, может быть, дадим тебе паспорт. Оставьте южан на юге, пусть они там работают, мы поможем им тем, что закупим у них продукты, а русских верните! - требовал ВВЖ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Жириновского, мигранты из азиатских стран должны быть заменены русскими из зарубежных государств.

- Мы миграционные паспорта для русских всецело поддерживаем! Поддерживаем возвращение русских людей, тех что родили русские матери, - уверял в ответ Мишустин.

И тут вдруг выяснилось, что Жириновский затаил на южан обиду.

- Я приезжаю в Сочи, заммэра города встречает, и я еду в санаторий. Он предлагает поужинать. Заказывает там стол — 100 тысяч рублей. А кто платить будет? Мне, чтобы я платил. Ну он дурак, этот заммэра. Он, наверное, уже в тюрьме сидит. У меня бесплатное питание лучшее в санатории, а эти прощелыги с юга еще меня заставляют платить за то, что они меня встретили! Я же их еще и угощаю! Я что, просил тебя? Обнаглели. И, естественно, я ничего не съел, он все в мешок и унес домой. Вот такие южане друзья! - рассказывал Жириновский под общий хохот зала.

Заканчивая свою историю, ВВЖ заметил, что «мафия сидела на юге России и при советской власти, и сейчас».

- Только при царе был порядок! Там Лермонтов с кем-то стрелялся, Пушкин приезжал. И там была тишина! - продолжал веселить Жириновский.

Потом его мысль вдруг перенеслась в Казань, где накануне произошла трагедия со стрельбой в школе.

- Я вам передам флэшку! Тут часа два моих выступлений лучших перед молодежью. Прошу распространить по школам! - обратился ВВЖ к Мишустину. - Я вам проведу урок с детьми, чтобы вы поняли, почему они не слушают этих учителей и своих родителей. Никто ничего не делает. Вот сейчас уже затихло все, Казань. Через два дня вообще забудут, что случилось. Ну, похоронили, ну, там в больнице лежат. Как после Керчи пошумели — и все. Это все наше незнание нового поколения, а оно хочет по-другому!

«Заговорили о жадности - депутаты встали и ушли»

Чаще других слов во время отчета правительства в Госдуме звучало слово «жадность». Так, премьер Михаил Мишустин обвинил в жадности некоторых производителей продуктов и торговые сети, которые, по его словам, необоснованно задирают цены. В список жадин также попали топливно-энергетические, металлургические компании и банки — именно они лидируют по объемам вывода дивидендов за рубеж.

- Я считаю, что необходимо будет донастроить механизм, в том числе механизм налоговый, о чем говорит президент. Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу дивидендов, в том числе процентов и роялти из России, то соответствующие ставки - прогрессивные - налога на прибыль, либо какие-то другие, должны быть применены. Платить за жадность нужно налогами в бюджет, - заявил Мишустин.

Тут спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что некоторые кресла в зале пленарных заседаний опустели.

- Как только заговорили о жадности, кто-то ушел! - засмеялся вице-спикер Госдумы и по совместительству телеведущий Петр Толстой.

- Я предлагаю тем, кто контролирует пропускную систему... - схватился было за кнут Володин.

- Да они просто пошли платить! - успокоил всех Зюганов.

После этого тему жадности от греха подальше решили закрыть.

Политика: В ВЕРХАХ