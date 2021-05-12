За что Россия высылает пресс-секретаря посольства США

Пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс покинет Россию. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В идущей по спирали дипломатической войне между США и Россией сделан новый виток. К 15 мая посольство РФ в Вашингтоне и генконсульство в Нью-Йорке должны будут покинуть десять российских дипломатов, объявленных персонами нон грата. Их высылка предусмотрена очередным пакетом санкций, которые американцы ввели против нашей страны 15 апреля нынешнего года.

Как принято в такого рода коллизиях, демарш США не остался без зеркального ответа. 21 апреля в МИД РФ вызвали заместителя американского посла Барта Гормана (сам посол Джон Салливан был вынужден улететь в Вашингтон, после того как оттуда отбыл в Москву «для консультаций» глава нашего дипломатического представительства Анатолий Антонов). Горману передали ноту, согласно которой десять американских дипломатов должны покинуть Россию. На сборы им тоже отвели один месяц.

Среди тех, кто через неделю распрощается с российской столицей, оказалась и пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс. Она сама подтвердила это агентству ТАСС. Но в американском списке не числится руководитель пресс-службы посольства РФ в Вашингтоне. Выходит, наш ответ не совсем зеркальный?

Однако в МИД России пояснили, что все сделано правильно. Дело в том, что американцы еще с осени прошлого года безосновательно тянут с выдачей визы россиянину, назначенному на должность пресс-секретаря нашего посольства в США. Источник в МИД сообщил газете «Коммерсант»: «Они ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы. Так что это не российская инициатива».

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя новость, заявил, что ситуация в российско-американских отношениях уже «настолько глубоко нехорошая», что эта высылка на работу посольства США не повлияет.

- Мы что-то не особо слышали этого пресс-секретаря. Скажем откровенно, работа подобных представителей дипломатических служб нам на пользу не идет. Поэтому все правильно.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Судя по всему, Вашингтон в ближайшее время не угомонится и продолжит череду высылок сразу после планируемой встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена (если, конечно, она вообще состоится). Но у Москвы в этом случае есть сильный козырь, который американцам бить нечем. Если США совсем уж «потеряют берега», то очень быстро может быть принято решение о запрете американскому посольству нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран (а это сотни людей).

Однажды (еще в советское время, в 1986 году) мы прибегли к такому нелинейному ответу на выдворение наших дипломатов из США. Американцы здесь взвыли: посол сам у себя служил шофером, его супруга обносила с подносами гостей на приемах, а жены дипломатов вкалывали на кухне, в прачечной и столовой. Поскольку наш МИД иностранцев на работу в посольства не нанимает, ответить Вашингтону было нечем. Очень скоро американская сторона запросила перемирие и массовые высылки дипломатов прекратились.