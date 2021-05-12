Россия высылает пресс-секретаря американского посольства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов в Москве Ребекка Росс попала в список из десяти американских дипломатов, которых Россия объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь посольства США в России позже подтвердила ТАСС, что фигурирует в списке объявленных персонами нон грата американских дипломатов.

Напомним, 21 апреля официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявила, что Вашингтон получили от Москвы список высылаемых американских дипломатов, которые обязаны покинуть Россию в течение месяца - до 21 мая. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в ближайшее время последуют новые ответные шаги на введение антироссийских санкций.

В Министерстве иностранных дел России уточнили, что данная мера является «зеркальным» ответом на враждебные действия Соединенных Штатов против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, которые ранее безосновательно были объявлены персонами нон грата.