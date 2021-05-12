"Надеюсь, дети похоронят меня достойно": состояние Светланы Светличной резко ухудшилось

Актриса Светлана Светличная. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Светлана Светличная около года тяжело болеет. Артистка несколько раз попадала в больницу, ей вызывали "скорую" домой. На днях звезде фильма "Бриллиантовая рука" стало хуже и она начала готовиться к своим похоронам.

Светлана Светличная не так давно вышла из больницы. Тяжелая травма головы и ног до сих пор дает о себе знать. У Светланы Афанасьевны медики заподозрили инсульт. Диагноз, к счастью, не подтвердился.

Однако состояние 80-летней актрисы, по ее словам, резко ухудшилось. "У меня очень серьезная история. Вы знаете, я не здорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы. Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Подле актрисы находятся ее невестка и внучка. Светличная не скрывает - она начала готовиться к смерти. "Все за меня очень переживают и всячески помогают. Я себя чувствую нехорошо. Я не загадываю ничего, детям сказала, что надеюсь на них, что они не оставят меня и похоронят достойно", - огорошила заявлением знаменитость.

Напомним, осенью 2020 года с артисткой лучилась беда - на нее упал фонарь во время съемки, больно ударив пенсионерку по голове и отбив ей колено. Некогда первая красавица экрана перестала узнавать друзей. Близкая подруга артистки отмечала, что у актрисы развилась деменция. "Да, пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми. И дети должны быть рядом со мной. Потому что в их участии в моей жизни я нуждаюсь. Как бы я ни выглядела, как бы я ни старалась, я все равно понимаю, что время мое уходит. Но я, честно говоря, не хочу до ста лет жить", - откровенничала знаменитость.