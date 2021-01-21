"Потеря памяти, не все вспоминает": близкая подруга рассказала о состоянии актрисы Светланы Светличной

Актриса Светлана Светличная. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Светлана Светличная последнее время все чаще становится героиней скандалов. Не так давно общественность обсуждала слухи о якобы романе 80-летней звезды фильма "Бриллиантовая рука" с красавцем-актером Иваном Николаевым. А осенью 2020 года с артисткой и вовсе случилась беда - на нее упал фонарь во время съемки, больно ударив пенсионерку по голове и отбив ей колено. После этого состояние Светланы Афанасьевны резко ухудшилось, она попалась в больницу с подозрением на инсульт. А теперь и вовсе стало известно, что некогда первая красавица экрана перестала узнавать друзей.

Близкая подруга Светланы Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция. Знаменитость перестала выходить на связь, не отвечала на звонки друзей и знакомых.

Встревоженная долгим молчанием артистки, Елена Перелыгина решила навестить скрывающуюся от публики Светличную и лично справиться о ее здоровье. "К сожалению, не смогла ей дозвониться ни по одному из номеров, естественно это вызвало какие-то сомнения, не произошло ли что-то с нашей любимицей… Светлана Афанасьевна вышла, слава Богу... Даже надела шляпу", - рассказала приятельница.

Елена призналась, что сначала Светлана Афанасьевна ее не узнала. А ведь женщин в течение долгого времени связывают доверительные и близкие отношения. "Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти. Она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила, несмотря на то что мы с ней так тесно общались", - цитирует Перелыгину 5-tv.ru.

По ее словам, Светличная старается сохранять бодрость духа. "У нее порядок в квартире", - добавила подруга.

За актрисой в настоящее время присматривают соседи. Они регулярно навещают знаменитость.

В ближайшее время артистка собирается переехать к сыну. Там за ней смогут ухаживать невестка и внучка. "Светличная понимает, что в ее возрасте опасно даже в одиночку выйти в магазин - может произойти непоправимое, если близких не будет рядом", - резюмировала приятельница артистки.