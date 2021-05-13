Тысячи ракет, беспорядки и линчевания: Израильско-палестинский конфликт перерастает в гражданскую войну

Впервые за долгие годы противостояние выплеснулось на улицы городов Израиля Фото: REUTERS

Израиль и движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, де-юре являющегося территорией Палестинской национальной автономии, продолжают обмениваться ракетными ударами.

Армия обороны Израиля проводит в Газе антитеррористическую операцию, начатую 11 мая после того, как боевики ХАМАСа стали наносить ракетные удары по израильской территории. За эти дни в сторону Израиля палестинцы выпустили более 1000 ракет. В зоне обстрела оказались Иерусалим, Тель-Авив и другие крупные города.

Палестинцы сообщают о десятках убитых. Израильская сторона сообщает о 7 погибших.

Впервые за долгие годы противостояние выплеснулось и на улицы городов Израиля, в котором арабы составляют национальное меньшинство, но в подавляющем большинстве своем являются гражданами Израиля и обладают всеми положенными правами.

Израиль и движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, продолжают обмениваться ракетными ударами Фото: REUTERS

В различных городах страны были зафиксированы нападения арабов на евреев и евреев на арабов. Так, в городе Акко арабы устроили суд Линча над 30-летним мужчиной-евреем, состояние которого оценивается сейчас как критическое. В Бат-Яме толпа евреев попыталась линчевать араба, доставленного в больницу в тяжелом состоянии. Беспорядки вспыхивали в Хайфе, Тверии и Яффо.

Центром противостояния различных групп гражданского населения стал город Лод. Начиная со вчерашнего вечера в нем действует комендантский час.

Израильско-палестинский конфликт перерастает в гражданскую войну Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что страна стоит на пороге анархии:

- Мы видим арабских погромщиков, которые поджигают синагоги, поджигают автомобили, набрасываются на полицейских и избивают ни в чем неповинных граждан. С этим невозможно мириться. Это анархия. Это ничем не может быть оправдано, и скажу вам больше: ничем не может быть оправдан линч еврея арабами, и ничем не может быть оправдан линч араба евреями, - сказал глава правительства.