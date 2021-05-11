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В мире11 мая 2021 23:55

Центр Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу

ХАМАС заявило, что выпустил не менее 130 ракет
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Работа системы противоракетной обороны Израиля "Железный купол".

Работа системы противоракетной обороны Израиля "Железный купол".

Фото: REUTERS

Действующие в секторе Газа палестинские группировки осуществили вечером массированный ракетный обстрел израильской территории. По заявлению движения ХАМАС, в сторону Израиля было выпущено не менее 130 ракет.

Обстрелу подверглись практически все населенные пункты в центре Израиля, включая Тель-Авив, где звучали сирены.

Обстрелу подверглись практически все населенные пункты в центре Израиля.

Фото: REUTERS

Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила и уничтожила практически все ракеты. Однако одна из них попала в городе Холон в автобус, который загорелся. Ранены восемь пассажиров, двое – в тяжелом состоянии. В городе Ришон-ле-Цион осколки смертельно ранили женщину. Всего в результате ракетных обстрелов 11 мая в Израиле погибли 3 человека, среди них – гражданка Индии.

В сторону Израиля было выпущено не менее 130 ракет.

Фото: REUTERS

На несколько часов был закрыли прием воздушных судов в тель-авивском международном аэропорту им. Бен-Гуриона, самолеты перенаправлялись для посадки на Кипр. В данный момент работа воздушной гавани возобновлена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля продолжит атаковать ХАМАС, который «заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию».

Всего в результате ракетных обстрелов 11 мая в Израиле погибли 3 человека.

Фото: REUTERS

Судя по всему, обстрелы израильской территории будут продолжаться. «Это сражение потребует времени и терпения», - заявил глава правительства.

В МИД соседнего с Израилем Египта сообщили, что находятся в прямом контакте с израильским кабинетом министров, пытаясь способствовать прекращению огня, но источник в израильском правительстве заявил, что «на данном этапе переговоры о прекращении огня не ведутся».

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