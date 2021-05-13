За себя и за того парня. Почти половина россиян работает свехурочно

Сверх положенного работают 6 из 10 россиян. Чаще всего на это жалуются врачи и учителя Фото: Евгения ГУСЕВА

Примерно половина работников заявила, что им приходится работать сверхурочно. По данным аналитического подразделения портала организации бизнеса «Битрикс24», о переработках сообщили 47% опрошенных. При этом две трети считают, что это вполне нормально — чтобы сотрудник бесплатно поработал парочку лишних часов, когда компания испытывает экономические трудности.

А по данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.ru, стахановцев еще больше - работают сверх положенного 6 из 10 россиян. Чаще всего на это жалуются врачи и учителя.

Сейчас достаточно широко распространен удаленный формат работы. Так вот, удаленщикам приходится вкалывать сверхурочно еще чаще, чем тем, кто ходит на работу. Если среди цеховых и офисных тружеников только каждый пятый заявил о том, что никогда не перерабатывает, то среди «домашников» таких еще меньше — лишь 11%, сообщает SuperJob. Остальным, пусть не каждый день, но приходится работать больше положенного.

Почему же так происходит?

- Начнем с того, что у нас даже по закону количество рабочих часов в год — одно из самых высоких в мире, - сказал «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - И все равно у нас очень распространены переработки. Люди часто оформляются на полторы ставки. А нередко работники трудятся сверх положенного по закону добровольно — чтобы больше заработать. Таксисты, например, вместо того, чтобы работать 12 часов через день, проводят половину суток за рулем ежедневно. Так что главная причина переработок — низкие зарплаты. Среди других причин — плохая организация работы, низкая производительность труда, применение отсталых, трудоемких технологий.

АДВОКАТ: «НЕ ПРИПОМНЮ СЛУЧАЕВ, ЧТОБЫ ЛЮДИ СУДИЛИСЬ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИЗ-ЗА ПЕРЕРАБОТОК»

По закону переработки возможны только с согласия работника и должны оплачиваться дополнительно, - сказал «КП» адвокат Филипп Деменков, специализирующийся на вопросах трудового права. - Но на практике дополнительная оплата — это редкость, если речь не идет о профессиях со сдельной оплатой. Возможны две основные причины переработок. Первая — работник просто не справляется со своими обязанностями. Либо трудится, не торопясь, либо ему не хватает квалификации, и поэтому для выполнения необходимого объема заданий ему требуется больше времени, чем более расторопному коллеге. Вторая причина — переработки происходят по инициативе администрации, она перегружает своих сотрудников, давая им задания сверх нормы, либо сотрудникам приходится выполнять обязанности, не предусмотренные должностной инструкцией. Такие ситуации могут возникать, когда подразделение недоукомплектовано и приходится работать, как говорили в советские времена, «за себя и за того парня».

Тем не менее, люди на переработки не жалуются.

- Не припомню, чтобы ко мне обращались именно с жалобами на переработки, - сказал адвокат. - Да, когда человека, например, незаконно уволят, то для более полной картины незаконных действий со стороны администрации добавляем и переработки, если они были. Но чтобы кто-то пришел к адвокату только с тем, что ему приходится работать не 8 часов, а например, 10, — этого не было.

КТО МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 8-ЧАСОВЫЙ СОН

Среди работающих вне дома - 12%

Среди ушедших на удаленку из-за коронавируса - 16%

Среди тех, кто постоянно трудится дистанционно - 21%

КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЗАРПЛАТОЙ И ПЕРЕРАБОТКОЙ

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Источник: SuperJob