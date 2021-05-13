Перерастут ли столкновения Израиля с ХАМАС в новую войну

Жертвами боевых действий уже стали шесть израильтян, более 200 получили ранения. По данным палестинского Минздрава, в результате израильских атак погибли 67 человек Фото: REUTERS

Внезапно вспыхнувший в понедельник военный конфликт в секторе Газа с массовыми взаимными ракетными обстрелами обострил тлеющий десятилетиями ближневосточный кризис до предела. Жертвами боевых действий уже стали шесть израильтян, более 200 получили ранения. По данным палестинского Минздрава, в результате израильских атак погибли 67 человек.

Израильтяне, как заявил представитель армии Израиля, планируют наземную операцию в секторе Газа. Для нее все готово, военные ждут только приказа. Очевидно, что такой приказ может привести к новой полномасштабной войне на Ближнем Востоке. Случится ли она?

- Вряд ли, если возникшая пауза в боевых действиях продлится, - считает руководитель Центра «Европа - Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин. - Если ХАМАС прекратит обстрелы, то израильтяне еще могут каким-то образом продемонстрировать силу, но острая фаза конфликта начнет сходить на нет.

В деэскалации конфликта, поясняет «Комсомолке» эксперт, значительную роль может сыграть Россия. Москва осудила обе стороны конфликта, не выделяя ни палестинцев, ни израильтян. Это - принципиальная позиция России. Она сильно контрастирует с антиизраильскими заявлениями президента Турции Эрдогана, ставшего на сторону ХАМАС. А европейцы и американцы довольно отчетливо заняли произральскую позицию - его поддержки и понимания.

Ожидать перерастания военного конфликта на Ближнем Востоке в новую региональную войну не стоит Фото: REUTERS

- Оценки нынешнего конфликта Москвой выдержаны и лишены односторонних перекосов, - продолжает Александр Шумилин. - Именно это будет востребовано, чтобы выводить ситуацию на возможную паузу, которая перейдет в какое-то перемирие. И дальше по известной схеме: заморозка конфликта до следующего взрыва. Принципиально ничего измениться не может.

Ожидать перерастания военного конфликта на Ближнем Востоке в новую региональную войну не стоит, считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов.

- Судя по всему, очередной вооруженный израильско-палестинский конфликт достиг своего апогея, - комментирует ситуацию для «КП» Станислав Михайлович. - Обе стороны конфликта и заинтересованные внешние силы приступили к поиску путей снижения напряженности. Делегация египетских посредников прибыла в четверг в сектор Газа для переговоров с руководством движения ХАМАС о прекращении огня с Израилем. Аналогичную делегацию Каир намерен был направить в Израиль, но в Иерусалиме заявили, что их не устраивает краткосрочное перемирие с ХАМАС и израильтяне намерены продолжать усилия по предотвращению угроз национальной безопасности с этого направления.

А что спровоцировало нынешний конфликт? Он возник после недельных беспорядков в Восточном Иерусалиме, где местное арабское население протестовало против выселения нескольких палестинских семей из своих домов в районе Храмовой горы, поясняет Станислав Иванов. «Квартирный вопрос» возник после решения Верховного суда Израиля удовлетворить иски наследников, претендовавших на дома и квартиры в Восточном Иерусалиме на том основании, что они были приобретены еврейскими собственниками еще до 1948 года, до возникновения государства Израиль. Но затем на протяжении десятилетий в этих кварталах Иерусалима преимущественно проживали арабы.

Суд в Иерусалиме на месяц отложил рассмотрение дела о выселении палестинских семей из района Храмовой горы, формальный предлог для дальнейших атак боевиков ХАМАС на Израиль пока снят с повестки дня. Но нет никаких гарантий, что через месяц этот предлог опять не возникнет. Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств, Иран, Турция осудили действия Израиля и призвали прекратить его поселенческую деятельность, провоцирующую новые конфликты.

Каков предварительный итог острой фазы палестино-израильского военного противостояния?

- ХАМАС понес значительные потери, израсходовал значительную часть своего арсенала и, в конце концов, меньше всех заинтересован в проведении наземной операции ВС Израиля в секторе Газа, - комментирует «Комсомолке» наступившее затишье Станислав Иванов. - Не исключено, что и главные спонсоры ХАМАС в лице иранских аятолл реально оценят силы и возможности своей «палестинской колонны» в Израиле и на его границах и свернут активную фазу военных действий ХАМАС. Оккупация Израилем сектора Газа и полный разгром ХАМАС не входит в планы Тегерана.

Судя по всему, очередной вооруженный израильско-палестинский конфликт достиг своего апогея Фото: REUTERS

Есть и еще один вопрос: а как нынешние события в секторе Газа, при том, что арабо-израильский конфликт давно и прочно встроен в глобальный политический контекст, скажется на принципиальных проблемах отношений Москвы и Запада? Если Россия, как предсказывают эксперты, будет востребована в качестве беспристрастного посредника обеими сторонами конфликта для его прекращения, то это, безусловно, будет записано в ее актив. Миротворческие возможности Кремля, проявившиеся при урегулировании азербайджано-армянского противостояния в Нагорном Карабахе, получат убедительные подтверждения.

А это, в свою очередь, повышает политический вес и значение России накануне очень важных встреч и переговоров сначала лидеров Запада, на которых отношения с Москвой будут среди приоритетных тем, а потом, дай бог здоровья Байдену, и встречи президента США с Путиным.

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