Путин предложил наградить учителей казанской школы

Президент обсудил трагедию, произошедшую в казанской школе №175, с членам правительства Фото: REUTERS

«И учителя, и все сотрудники в критической ситуации действовали мужественно, в высшей степени профессионально. Они спасали детей, как своих родных, закрывали собой, так как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она пожертвовала жизнью ради своих учеников. Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения стояли у входа в классы и были готовы защищать своих учеников. Никто не покинул свой пост, все исполнили долг.

Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», - заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что стране необходимы единые стандарты безопасности в школах. Сейчас многие учебные учреждения сами решают, как защищать себя. К сожалению, казанская трагедия показала, что этого недостаточно.

Напомним, 11 мая в гимназии 175 в Казани произошла трагедия - вооруженный 19-летний бывший ученик школы ворвался в учреждение и открыл стрельбу. Погибли семеро детей, две учительницы, еще десятки пострадавших до сих пор находятся в больнице. На данный момент нападавший арестован.

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