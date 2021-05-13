Владимир Путин: В тяжёлые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остаётся вся Россия

Президент провел встречу с правительством в режиме видеоконференции Фото: REUTERS

- Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани, - это были первые слова, которые произнес президент на встрече с правительством (она проходила в режиме видеоконференции) в четверг, 13 мая. - Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии. И я в начале прошу почтить память погибших.

(Минута молчания.)

- Уважаемые коллеги, трагедия, безусловно, потрясла нас всех, - продолжил Путин. - В тяжёлые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остаётся вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Ещё раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое – своих детей, внуков, близких и любимых людей.

Президент напомнил, что сразу же после поступления информации о трагедии были даны поручения Правительству Российской Федерации, руководителям Минздрава, Минпросвещения, МЧС, правоохранительным органам, в том числе по оперативному выезду в Казань на место этой трагедии.

- Все эти дни, - сказал Путин, - мы находимся в постоянном контакте и с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым), руководителемТатарстан. Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все, кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи безусловно получат всю необходимую поддержку и помощь. Сейчас самая неотложная, самая главная задача – борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них – дети с очень тяжёлыми ранениями. Хочу пожелать всем раненным выздоровления, передать слова поддержки их семьям.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

- ...Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие федеральные клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства.

- Жду от Михаила Альбертовича Мурашко, он мне докладывает по ходу развития событий, но жду и сегодня подробного доклада, как обстоит дело на на сегодняшний день, какие дополнительные, может быть, нужны меры, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение и последующую реабилитацию, восстановление здоровья тех, кто оказался ранен.

- Наш долг – поддержать семьи тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты. Я прошу Правительство Российской Федерации также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим.

- Все учащиеся и сотрудники гимназии, где произошла беда, безусловно испытали настоящий шок. И конечно, особенно тяжело пережили случившееся дети, и они нуждаются в специальной реабилитации.

- О чём хотел бы сказать особо. И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали собой – так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева: пожертвовала жизнью ради своих учеников.

- Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников. Затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии.

- Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы.

- В 2018 году уже было дано на этот счет поручение. Позже вышло соответствующее Постановление Правительства. Однако не всё из того, о чём мы говорили, сделано в полном объеме, на должном уровне.

- Я поручаю Правительству в самое ближайшее время внедрить единый подход – это очень важно – к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости образовательных организаций. У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей, самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем.

- Безусловно, Следственный комитет проведёт тщательное расследование и выяснит все обстоятельства случившейся трагедии. Вместе с тем, считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими.

- Такой же жёсткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены. Мы этот вопрос уже обсуждали. Я прошу Виктора Васильевича Золотова доложить, какие конкретные меры предлагается принять...