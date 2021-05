«Новый курс» Байдена: ставка на российских либералов

В США ищут новую стратегию во взаимоотношениях с Россией Фото: REUTERS

Алексей Кудрин в последние недели неожиданно стал одним из самых обсуждаемых политиков в американских СМИ. Причем речь идет не о таблоидах, а о респектабельных изданиях, публикации которых отражают важные тенденции внутри истеблишмента США.

Речь идет, в частности, о The National Interest и о The Hill. TNE – это издание «Центра национальных интересов», бывшего Никсоновского центра, одного из влиятельных think tanks. The Hill и вовсе самая настоящая пресса Капитолийского холма, его аудитория – конгрессмены, крупный бизнес, лоббисты. Чем же такие медиа мог заинтересовать Алексей Кудрин?

Обе публикации посвящены необходимости поиска новой стратегии во взаимоотношениях с Россией. И профессор Айван Саша Шихан из Балтиморского университета, выступающий в TNI, и доктор Ариэль Коэн, приглашенный старший научный сотрудник Атлантического совета, опубликованный The Hill, отмечают, что грубое давление с помощью риторики и санкций, на которое Джо Байден потратил свои первые 100 дней, не дают необходимого результата. Наоборот, Россия только укрепила свои позиции, в частности, в зоне конфликта на Востоке Украины. По мнению уважаемых авторов, на Россию не стоит чрезмерно давить, с Россией стоит разговаривать. Но с кем именно?

И профессор Шихан, и доктор Коэн видят только одну фигуру, подходящую для коллаборации с администрацией Байдена: это Алексей Кудрин. Как отмечает The Hill, в отличие от многих членов близкого круга Путина, Кудрин никогда не был «офицером разведки или получившим советскую подготовку шпионом, зато известен приверженностью свободной торговле и имеет большой опыт либерального реформатора».

Ариэль Коэн ставит Кудрина в один ряд с такими историческими деятелями, как Петр I, Екатерина II, Александр II, Петр Столыпин, Никита Хрущев и Михаил Горбачев. Это, конечно, чрезмерный аванс. Но его можно трактовать и как желание Вашингтона видеть Кудрина именно на позиции главы государства. Не стоит забывать, что мы имеем дело не только с частным мнением серьезного автора, но и с позицией влиятельного Атлантического совета, а возможно, и более широкого круга американских элит.

«Для США было бы мудрым решением начать работу с командой Кудрина для проработки сценариев возможного улучшения двусторонних отношений уже сейчас», - резюмирует Ариэль Коэн.

Кстати, сам Кудрин публично заявлял, что Джо Байдену по силам изменить сложившиеся в мире правила игры: «Они в чем-то будут пересматриваться. Хотелось бы, чтобы они пересматривались плавно. В этом смысле Байден, наверно, будет способствовать даже если изменению, но более плавному, более способствующему согласию», - заявил глава Счетной палаты на Гайдаровском форуме. Возможно, теперь Кудрин надеется стать частью этих изменений, раз уж на него делает ставку Вашингтон.

Можно отметить, что в последнее время глава Счетной палаты очень активен в публичном пространстве. В том числе по вопросам, которые вроде и не находятся в сфере государственного аудита. В частности, он оказался единственным высокопоставленным чиновником, кто высказался против принятия закона о регулировании просветительской деятельности. Более того, отрицательный отзыв на него дала и Счетная палата.

Возможно, свою роль тут сыграл тот факт, что Кудрин возглавляет факультет Liberal Arts СПбГУ, который будет преобразован в автономный университет. Но есть и другой фактор: Кудрин фактически посылает сигнал, что он находится в оппозиции явному тренду последних лет на ограничение западного влияния на российское общество и в первую очередь на молодежь. Можно сделать вывод, что не только США хотели бы видеть в нем партнера по изменению курса России, но и сам он имеет соответствующие политические амбиции.