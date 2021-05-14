Вирус оспы жив? Зачем "Вектор" создаёт новую вакцину от "черной смерти"

Несмотря на полную ликвидацию натуральной оспы в современном мире сохраняется вероятность, что эта болезнь снова поднимет голову, предупреждают ученые. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 мая в мире отмечается День первой прививки. В этом году он юбилейный: 225 лет назад, в 1796 году, впервые в истории человечества английский врач Эдвард Дженнер успешно привил коровьей оспой 8-летнего мальчика Джеймса Фиппса.

Прошло еще 184 года, и 8 мая 1980-го Всемирная организация здравоохранения официально заявила: «Мир и все его народы одержали победу над оспой».

Сегодня вирус, вызывающий смертельно опасную инфекцию, хранится в лабораториях двух научных центров на Земле: в городе Атланта в США и в новосибирском научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. О том, какие работы ведутся с этим вирусом сейчас, почему вакцина против него по-прежнему актуальна, и о будущем вакцинации в целом мы поговорили с заместителем руководителя «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидатом биологических наук Татьяной Непомнящих.

ИММУНИТЕТА К ОСПЕ У НАС УЖЕ НЕТ

- Исторически сложилось так, что 15 лет своей работы в «Векторе» я посвятила тематике, связанной с натуральной оспой, - рассказывает Татьяна Сергеевна.

- Большинство людей уверены, что оспу мы победили давно и окончательно, даже прививки от нее перестали делать за ненадобностью. Мы чего-то не знаем?

- Безусловно, та натуральная оспа, которая вызывала эпидемии и уносила миллионы человеческих жизней в прошлом, побеждена. С 1980 года детям перестали делать противооспенные прививки. Поэтому ныне живущие поколения людей не имеют коллективного иммунитета к натуральной оспе. И не только к ней, но и к близкородственным поксвирусам (от англ. рох — оспа + вирусы).

Чтобы искоренить натуральную оспу, людей прививали так называемым вирусом осповакцины, vaccinia virus, поясняет Татьяна Непомнящих. Это близкородственный вирус, принадлежащий к семейству тех самых поксвирусов, Poxviridae. Несмотря на полную ликвидацию натуральной оспы в современном мире сохраняется вероятность, что эта болезнь снова поднимет голову, предупреждают ученые.

ЗАЧЕМ НУЖНА ВАКЦИНА ОТ ПОБЕЖДЕННОЙ БОЛЕЗНИ

- Во-первых, мы не можем исключать, что вирус натуральной оспы сохраняется в каких-то странах, где, скажем так, не все благополучно, - говорит эксперт. - Возможно, случайно забытые вирионы оспы лежат где-нибудь в лабораторных холодильниках таких стран.

Также эпидемический вирус может возникнуть в результате мутации близкородственных вирусов. В Африке сейчас регулярно происходят вспышки оспы обезьян. Их возбудитель очень похож на вирус натуральной оспы. Масштабных эпидемий среди людей не возникает потому, что нынешняя обезьянья оспа обладает низкой трансмиссивностью. То есть от животного к человеку заболевание передается плохо, вероятность такого заражения низкая. Но стоит вирусу приобрести несколько мутаций и начать передаваться между людьми более эффективно, и мы можем получить аналог натуральной оспы, способной вызывать крупные эпидемии.

А еще несколько лет назад на близкородственном вирусе оспы лошадей была показана принципиальная возможность воссоздать вирус de novo, то есть сконструировать его в пробирке. Это сделали канадские исследователи - по их словам, чтобы показать, что такой синтез в принципе осуществим, и общественность должна это понимать. Причем, создатели вируса использовали, что называется, «гаражные технологии», достаточно дешевые.

- После таких аргументов становится понятно, что иметь в запасе вакцину от оспы действительно необходимо.

- Кстати, добавлю еще один аргумент. Сейчас из-за глобального потепления на Земле начала оттаивать вечная мерзлота. А натуральная оспа – это очень устойчивый вирус. И встречу с ним нельзя исключить при случайных контактах с какими-нибудь захоронениями…

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ

- Конечно же, прямо завтра массовая вакцинация от оспы человечеству, скорее всего, не потребуется, - продолжает Татьяна Непомнящих. - Хотя, на территории нашей страны, например, периодически происходят случаи инфицирования людей оспой коров.

- Насколько это опасно?

- Для человека коровья оспа, к счастью, не летальна. Напомню, у натуральной оспы летальность достигала 80%, а при заражении оспой обезьян - около 10%, это тоже очень много. Оспе коров, чтобы причинить значительный вред человеку, нужно очень сильно мутировать. А вот вирусу оспы обезьян этот путь в теории пройти проще.

Кстати, есть гипотеза, что в процессе эволюции человечества вирус, похожий на натуральную оспу, с очень высокой летальностью, возникал несколько раз. Но популяции были маленькие, племена жили обособленно. Не было такого, как сейчас: в течение суток можно оказаться в любой точке планеты. Поэтому вирус приводил к гибели какой-то изолированной популяции и исчезал, поскольку заражать больше было некого.

В ближайшем будущем массовая вакцинация от оспы человечеству, скорее всего, не потребуется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Словом, потенциальная опасность существует и по сей день. А те вакцины, которые были изобретены 225 лет назад, до сих пор практически не изменились. У них немало побочных эффектов. Например, сегодня, если после прививки от коронавируса у людей поднимается температура, покраснела рука, ломит суставы, народ уже считает «о, какая ужасная побочка». После классической противооспенной вакцины зачастую температура под 40 градусов держится несколько дней. В месте введения препарата не просто покраснение и припухлость, а получается настоящая язва (после нее на предплечье у всех, кто старше сорока, на всю жизнь сохранились те самые известные шрамы-ямки. - Авт.).

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТЯЖЕЛЫХ ПОБОЧЕК

- Кроме того, сейчас много людей с иммунодефицитными состояниями, ослабленным иммунитетом. Для них «старая» вакцина может оказаться слишком «тяжелой», - поясняет Татьяна Непомнящих. - Да и в целом сегодня отношение к последствиям вакцинации человечество поменяло. Раньше определенный процент тяжелых осложнений, включая смертельные, считался вполне обычным делом и был допустим. Сегодня же мы видим, что даже минимальное количество тромбозов после некоторых антиковидных вакцин уже приводит к применению самых серьезных мер вплоть до отзыва партий и приостановки прививочной кампании.

Поэтому для массовой вакцинации старые препараты в сегодняшних реалиях не подходят. И в нашем научном центре разработали и испытывают противооспенную вакцину четвертого поколения. Мы надеемся, что исследования завершатся ее регистрацией в 2021-2022 гг.

- В чем отличие новой прививки от старой?

- В новой вакцине генно-инженерным путем из классического вакцинного штамма были убраны 6 опасных генов. Все остальные свойства, включая способность вызывать выработку эффективного иммунитета, полностью сохранились. При этом побочных эффектов практически нет, или они минимальны.

- А откуда уверенность, что эта вакцина будет работать против вируса оспы обезьян, тем более, если он мутирует?

- Известно, что все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет. Собственно, от натуральной оспы ведь прививали тоже близкородственным вирусом - вирусом осповакцины (см. выше).

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ВИРУС МОЖНО ИСКОРЕНИТЬ ВАКЦИНАЦИЕЙ

- Меня, как ученого, занимающегося оспой, очень расстраивает один факт, - рассказывает Татьяна Непомнящих. - Наши дети знают, что мы победили во Второй мировой войне и что Юрий Гагарин первым полетел в космос. Но они не знают, что Советский Союз был инициатором ликвидации натуральной оспы во всем мире. Именно представитель СССР, директор Института вирусологии им. Ивановского Виктор Жданов внес такое предложение на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1958 году. После этого наша страна поставила в страны Азии и Африки полтора миллиарда доз противооспенной вакцины. Нам есть чем гордиться, и хотелось бы, чтобы люди знали и помнили об этом.

- Как вы считаете, если мы смогли оспу полностью искоренить всеобщей вакцинацией, есть надежда, что так же удастся избавиться от коронавируса? Или он слишком часто мутирует и потому непобедим?

- Искоренить вакцинацией можно только те заболевания, где единственным хозяином, пригодным для «обитания» вируса, является человек. После натуральной оспы среди таких болезней следующие на очереди корь и полиомиелит. С последним это почти удалось, но, к сожалению, на Земле остаются неблагополучные страны, где еще сохраняются очаги. Всемирная программа ликвидации кори, увы, пока не привела к положительному результату.

Если же инфекция, как вирус гриппа, переносится курами, гусями, морскими котиками, поросятами и т.д., то надеяться на полное искоренение бесполезно. Мы же не можем привить всех кур или ликвидировать все поголовье свиней. То же самое с коронавирусом, который, как уже доказано, прекрасно размножается в организмах кошек, тигров, норок и многих других животных. И в редких случаях передается человеку. Так что надежды на полную ликвидацию SARS-CoV-2 у нас практически нет. Натуральную оспу ликвидировали потому, что ей болели только люди.

ОБ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВАКЦИНЕ

- Ученые давно пытаются создать универсальную вакцину от гриппа, которая сохраняла бы свою эффективность против любых штаммов. Говорят, для этого нужно вычислить участки вируса, которые очень консервативны, не подвержены мутациям, и в то же время служат хорошей мишенью для иммунитета. Это крайне сложно, но, как мне поясняли специалисты, теоретически возможно. На ваш взгляд, есть ли шанс создать подобную универсальную вакцину и против коронавируса, который, как мы видим сейчас, эволюционирует довольно быстро?

- Да, в случае с гриппом человечество стремится к созданию универсальной вакцины, Всемирная Организация здравоохранения рекомендовала приступить к решению этой задачи. Против коронавируса такие разработки тоже ведутся. Но надо понимать, что многие вакцины требуют повторной прививки не только потому, что меняется штамм вируса, но и потому, что иммунитет сохраняется ограниченное время. Точного срока иммунной защиты от коронавирусной инфекции мы пока не знаем, но все выглядит так, что она тоже вряд ли будет сохраняться на долгие годы.

Хотя, теоретически, и здесь возможен выход - создать вакцину, которая способна была бы стимулировать клетки иммунной памяти много лет. Все это вызовы, которые будут стоять перед учеными в ближайшие годы.

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Единственные на Земле

- «Вектор» - один из двух центров в мире, где по согласованию с ВОЗ официально хранится вирус натуральной оспы, - рассказывает Татьяна Непомнящих. - Поэтому мы можем проверять, когда делаем вакцины - работают ли они против оригинального вируса.

- Получается, разрабатывать такие вакцины можете только вы и ученые в Атланте?

- Да. В США вакцина против оспы наработана в достаточно большом количестве и хранится в резерве - на случай, если заболевание вдруг снова появится.

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