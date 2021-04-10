"Иммунитет после «Спутника» будет сохраняться около двух лет": Защитят ли прививки от новых штаммов коронавируса

Около четверти жителей нашей страны считают, что вакцинация от коронавируса или вообще не нужна, или вредна для здоровья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК УБЕДИТЬ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ПРИВИВАТЬСЯ

- Около четверти жителей нашей страны считают, что вакцинация от коронавируса или вообще не нужна, или вредна для здоровья. Конечно, с этими людьми надо работать. Целеустремленно и целенаправленно, - говорит известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

- Вакцинация от ковида, как и любых других болезней, у нас добровольная. Как убедить людей сделать спасительную прививку?

- Нужно работать с конкретными коллективами, - считает доктор Малышев. - Если по ТВ артист сказал, что он привился, ему могут не поверить - может, он сыграл, это вряд ли переубедит не готовых вакцинироваться. В свое время у нас была большая проблема: подскочила заболеваемость дифтерией в 90-е годы (Николай Малышев был главным инфекционистом Москвы. - Ред.). Потому что люди перестали вакцинироваться. И тогда удалось переломить ситуацию - большинство населения все-таки было привито. Для этого провели огромную работу. Уважаемые в обществе, стране люди приезжали в конкретные коллективы, на предприятия. Выступления с большого экрана многие считали просто пропагандой. А вот когда приходят к вам лично знающие люди, медицинские светила, разъясняют ситуацию, отвечают на все вопросы - это всегда работает гораздо лучше.

ШТАММЫ-МУТАНТЫ НАСТУПАЮТ

- Судя по откликам в соцсетях, некоторые люди пока не прививаются, поскольку сомневаются: а будут ли работать нынешние вакцины против новых вариантов коронавируса? Ведь в России уже зафиксированы и британский, и южноафриканский штаммы. Вдруг для защиты от них понадобится «переделка» прививок? Может, уже лучше ее дождаться?

- Безусловно, исследования штаммов коронавируса на территории нашей страны идут постоянно, Роспотребнадзор за ними следит, - поясняет Николай Малышев. - Пока все новые штаммы это единичные завозные случаи. И основная применяемая сейчас у нас вакцина «Спутник V» так или иначе остается эффективной.

Даже если ее работоспособность чуть снизится при широком распространении штаммов-мутантов, скорее всего, она все равно останется на приемлемом уровне, считает профессор Малышев. ««Мы ведь знаем, что ряд зарубежных широко используемых прививок имеют эффективность в районе 70%, а у «Спутника» она 92%. Так что даже в случае некоторого снижения защита все равно останется серьезной», - обнадеживает эксперт.

СКОЛЬКО ПРОДЕРЖИТСЯ ИММУНИТЕТ

- Известно, что со временем уровень антител после вакцины снижается. Что тогда делать, постоянно прививаться снова? Этот вопрос волнует многих.

- Во-первых, надо понимать: сами по себе антитела не могут дать 100-ной гарантии, что человек вообще не заболеет ковидом, - напоминает профессор Малышев. - В то же время, если нет антител, это не значит, что полностью отсутствует защита от коронавируса. Есть ведь еще клеточный иммунитет. Все нужно рассматривать вкупе. Я знаю случаи, когда антитела снижались, но человек встречался с вирусом, и антитела подскакивали. Такой эффект известен не только при ковиде, но и других инфекциях. (От редакции: главная задача вакцины - защитить от тяжелой формы ковида и смертельно опасных осложнений, легкие формы заболевания возможны)

Предполагается, что иммунитет после «Спутника» будет сохраняться около двух лет, пояснил Малышев со ссылкой на разработчиков вакцины.

Предполагается, что иммунитет после «Спутника» будет сохраняться около двух лет Фото: Артем КИЛЬКИН

О ПРИВИВКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И БУДУЩИХ МАМ

- Как обстоит дело с вакцинацией детей? Когда и с какого возраста она будет доступна? - поинтересовались журналисты у Николая Малышева.

- Что касается «Спутника», то сейчас дети разбиты на три возрастные группы для проведения клинических исследований. Начали с самой старшей и дальше будут спускаться к меньшим возрастам. Работа ведется и, думаю, в ближайшее время мы услышим, что разрешена актиковидная прививка для подростков. Потом для среднего школьного возраста и далее для детей младшего возраста.

- А как с вакцинацией беременных?

- Пока им никто не рекомендует прививаться. Хотя, уже есть данные о вакцинации у беременных самок животных, а также у женщин, которые вакцинировались, не зная о своей беременности - это сведения из-за границы. Все эти случаи регистрируются, обсуждаются в медицинском сообществе. На данный момент никаких побочных явлений у беременных не наблюдалось. За рубежом, если женщина вакцинировалась, не зная о беременности, а потом узнает, то ей рекомендуется сделать и вторую дозу вакцины.

В МОБИЛЬНОМ ПУНКТЕ ИЛИ В ПОЛИКЛИНИКЕ?

- У нас в стране антиковидные прививки сейчас делают уже много где - и в районных поликлиниках, и в торговых центрах, появляются выездные, мобильные бригады. Есть ли разница, где вакцинироваться, на что обращать внимание?

- Все зависит от вашего состояния здоровья, - поясняет врач-инфекционист. - Людям с ослабленным организмом, хроническими болезнями, наверное, все-таки лучше прививаться в поликлинике. Желательно, именно там, где вы наблюдаетесь, есть ваши лечащие врачи. А если вы молоды, крепки, здоровы, спокойно идите в торговый центр или любой другой пункт вакцинации.

Тем временем все больше стран на взаимных началах открывают границы с Россией. Европа активно обсуждает ковидные паспорта. Профессор Малышев рассказал, что думает о перспективах такого документа:

- На самом деле сейчас есть международное свидетельство о вакцинации. Оно оформляется, например, когда человек перед поездкой в Африку или Южную Америку делает обязательную прививку от желтой лихорадки.

Раз такой документ уже есть - почему бы просто не вносить в него данные о вакцинации от ковида с переводом на соответствующий язык? Зачем выдумывать велосипед, недоумевает эксперт.

У нас в стране антиковидные прививки сейчас делают уже много где - и в районных поликлиниках, и в торговых центрах, появляются выездные, мобильные бригады Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

В российский календарь прививок добавят новые вакцины

- Утверждена стратегия развития вакцинопрофилактики в нашей стране, и в соответствии с ней в Национальный календарь профилактических прививок (НКПФ) в скором времени будет добавлено 4-5 новых прививок, - рассказал Николай Малышев. - Это очень важно. Речь идет о довольно дорогостоящих вакцинах, а после включения в НКПФ для граждан они станут бесплатными.

По словам эксперта, среди таких прививок будут:

- Вакцина от ротавирусной инфекции. «Мы знаем, что ей часто болеют дети, особенно те, кто ездит отдыхать в Крым, на Черноморское побережье. От детей заражаются родители, бабушки-дедушки, и у них инфекция протекает довольно тяжело, с выраженной интоксикацией, а потом требуется долгий период реабилитации. Так что прививка очень актуальна», - отмечает врач.

- Прививка от ветряной оспы. «Это довольно тяжелое заболевание. Надо помнить, что если человек в детстве переболел ветрянкой, то потом вирус всю жизнь сохраняется у него в нервных ганглиях (скопления клеток-нейронов. - Ред.). И если у людей во взрослом возрасте страдает иммунитет, то может появиться опоясывающий лишай - это тот же самый вирус ветряной оспы. Чаще всего он настигает пожилых, сопровождается сильнейшими болями, которые долго сохраняются», - поясняет доктор Малышев.

- Прививка от менингококковой инфекции. «Она встречается круглый год и может протекать очень тяжело, вплоть до сепсиса с летальным исходом», - предупреждает эксперт.

- Вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ). «Прививка от него позволяет снизить онкологическую заболеваемость, потому что этот вирус доказано вызывает рак женских половых органов, а также может настигать и мужчин», - добавляет врач.

Также рассматривается вопрос о том, чтобы включить в НКПФ прививку от пневмококковой инфекции для людей старшего возраста по всей стране (сейчас есть лишь отдельные региональные программы).

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