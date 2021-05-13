«Беременность в пандемию не закрыла меня дома»: Татьяна Волосожар – об участии в «Ледниковом периоде» и вторых родах

Татьяна Волосожар. Фото: Кристина Карагевурян

Татьяне Волосожар в мае исполнится 35 лет, а уже в июне она второй раз станет мамой. В семье двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова подрастает 4-летняя дочь Анжелика. Фигуристы готовы к рождению сына – ребенок запланированный, но о беременности Татьяна узнала, когда уже тренировалась в последнем сезоне телепроекта «Ледниковый период». В интервью kp.ru Волосожар рассказала о скором счастливом событии.

- В последнем «Ледниковом периоде» зрители вас видели уже в положении. Но не знали об этом. Какой на экране был месяц?

- Готовясь к «Ледниковому периоду», в разгар тренировок, я как раз узнала о своем положении. Разница в записи передачи и трансляции была недели три. Я каталась весь первый триместр, меня захватил проект. Никому из коллег не сказала. Но работала сообща с докторами, с их разрешения выходила на лед – мой врач держала все под контролем, а я с ней обговаривала нагрузки. Тем более, что беременная Анжеликой я каталась до четвертого месяца.

Татьяна Волосожар. Фото: Кристина Карагевурян

- Тогда вас поддерживал опытный партнер и муж Максим Траньков. А в проекте актер Евгений Пронин, который впервые в жизни встал на коньки. Как вы страховали себя от падений с неопытным партнёром?

- Я же опытный спортсмен, так что сама держала ситуацию под контролем, но о своей беременности Жене не говорила. Призналась в вечер, когда смотрели по ТВ, как вылетаем. Женя ответил, что если бы я объявила ему об этом в начале, то он бы не смог нести такую ответственность – и наша пара сразу бы завершила участие в «Ледниковом периоде». Если бы мы дошли до финала телепроекта, то там бы уже объявила на всю страну о своей беременности. Мы продержались до середины. Я скрывала еще и потому, что не хотела, чтобы мое положение влияло на оценки.

- Вам скоро в роддом. Рожаете вновь в самом звездном госпитале страны – в Лапино. Изменилось наблюдение за беременностью из-за пандемии?

- В Лапино все чудесно! Из-за пандемии особых перемен нет. Людей меньше вижу, маски, контроль температуры на входе. Нежный, заботливый персонал, профессионалы, которые в любое время суток максимально развернуто отвечают на любой вопрос. Там чудесный бассейн, в который хочется бежать каждый день, правда, с моим ритмом жизни не получается, хотя мы с Анжеликой стараемся регулярно его посещать. Беременность в пандемию не закрыла меня дома. Я узнала, что в положении в сентябре, когда начинали понемногу сниматься строгие запреты. Не могу сказать, что эта беременность принципиально отличается от первой. Мы живем за городом, поэтому есть возможность гулять и избегать скопления людей. Ну и мы смирились жить со средствами защиты – бережем себя.

Татьяна Волосожар с мужем Максимом и дочкой Анжеликой. Фото: Ирина Чан

- Как протекает беременность?

- Декрет оформила на 7-м месяце: занимаюсь Анжеликой и собой. Доктор мне все время напоминала, чтобы я уделяла себе больше внимания – отдыхала , а у меня совсем недавно открылся мой центр по фигурному катанию в Сокольниках, и мне как руководителю нужно там быть. Вот и выходило: довольно долгая дорога от дома и до дома, да еще и контролировать процессы приходилось – в общем, мне не хватало даже 24 часов в сутках. Да и сейчас все равно периодически работаю. По сравнению с первой беременностью эта абсолютно другая. Токсикоза как такового у меня не было. Случалось мутное состояние, но я могла заниматься привычными делами. Предпочтения в питании другие. В первую беременность Максим скупал мне мандарины ящиками, а в этот раз хотелось каши овсяной с бананом. Капризов никаких нет – я вообще не капризный человек. В общем, до последних месяцев я была довольно подвижной и легко «носила» беременность, а сейчас на последнем сроке, конечно, уже хочется поскорее встретиться с малышом. Тяжело уже, конечно, женщины меня поймут.

- Сыну покупаете приданое? Или сохранили от дочки?

- С удовольствием перебираю приданое Анжелики и отдаю подругам с новорожденными девочками то, что хранила четыре года, пока не узнала, что будет мальчик. Но самые любимые вещички Анжелики возможно пригодятся и братику. Кроме того, у моей родной сестры два мальчика, поэтому у нас есть от кого получать подарки по наследству. Правда, обновок все равно хочется - тем более разнополые дети. Так что готовимся!