Байден заявил о непричастности России к хакерской атаке на американский трубопровод

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, реагируя на начавшийся в США после блокировки хакерами систем управления одного из крупнейших трубопроводов страны Colonial, топливный кризис, заявил, что Россия не причастна к этой кибератаке.

В очередной раз он подчеркнул, что, по оценке Белого дома, российские власти не стоят за произошедшим, хотя организовавшие атаку хакеры действовали с территории России.

- Уверен, что я верно прочел доклад ФБР по Colonial Pipeline, в нём говорится, что Путин непричастен, – сказал глава Белого дома.

Байден также сказал, что ему ничего неизвестно о том, что руководство Colonial перевело хакерам выкуп в размере $5 миллионов для того, чтобы системы управления трубопровода были разблокированы.

Планировалось, что снабжение Восточного побережья США бензином, керосином, мазутом и дизельным топливом, до 75% которых прокачивались через системы Colonial, будет восстановлено до конца недели. Руководство оператора трубопровода объявило, что транспортировка горючего будет возобновлена уже сегодня, и топливный кризис, охвативший сразу несколько американских штатов, будет преодолен.

О хакерской атаке Colonial объявила 8 мая. СМИ, со ссылкой на американские спецслужбы, заявили, что за кибератакой стоит хакерское сообщество DarkSide.