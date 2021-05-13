Байден опроверг причастность России к кибератаке на Colonial Pipeline

США поддерживают контакт с Россией по поводу взлома Colonial Pipeline Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не считают, что российские власти причастны к кибератаке на трубопровод Сolonial Pipeline. Об этом в четверг, 13 мая, заявил американский президент Джозеф Байден, чье выступление транслировалось в социальной сети Twitter.

- Мы твердо уверены, что российское правительство не стоит за атакой на трубопроводную компанию Colonial, однако сами хакеры могут находиться на территории России. Мы уже связались с российской стороной для консультаций, - отметил политик.

Он добавил, что пострадавший от кибератаки трубопровод уже выходит на полный потенциал работы после отключения.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что американские власти подтверждают отсутствие прямой связи с Россией хакеров, которые устроили атаку на крупнейшую трубопроводную американскую компания. Министр отметила, что группа хакеров, которые стоит за эти, могут быть из Восточной Европы или РФ, но само государство к ней не причастно.