Суд поместил Виктора Медведчука под домашний арест

Суд избрал меру пресечения для главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Печерский районный суд Киева в ходе заседания в четверг, 13 мая, избрал меру пресечения для главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука по делу о государственной измене. Суд принял решение поместить депутата под домашний арест, отказав прокуратуре в его заключении под стражу.

Суд также обязал главу политсовета украинской партии сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Сам Виктор Медведчук сообщил, что будет принимать решение о дальнейших действиях, в том числе об обжаловании назначенной судом меры пресечения, вместе со своими адвокатами.

Ранее прокуратура попросила суд арестовать Виктора Медведчука на 60 суток с возможностью внести залог в размере почти в 10,9 миллиона долларов.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и его однопартиец, депутат Верховной Рады Украины Тарас Козак обвиняются в государственной измене, а также расхищении национальных ресурсов в Крыму.

11 мая в доме Виктора Медведчука и офисе его партии правоохранительные органы провели обыски. Сам депутат назвал все обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности Украины «политической расправой», однако отметил, что не станет прятаться от правосудия и выразил готовность принимать участие во всех следственных действиях в рамках законодательства.