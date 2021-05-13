В США решили разобраться с «Белоснежкой»: Принц нарушил личное пространство спящей красавицы и целовал ее без разрешения

Газета San Francisco Chronicle на полном серьезе выпустила разбор мультика «Белоснежка», в котором принц, спасший Белоснежку, представляется чуть ли не насильником.

Могли ли думать 14-летняя Белоснежка, вымышленный персонаж из сказок братьев Гримм, что станет одним из символов борьбы за права женщин в США? И никто не мог. А вот.

Американское издание San Francisco Chronicle — ежедневная газета с самым большим тиражом в Сан-Франциско и Северной Калифорнии — на полном серьезе выпустила разбор мультика «Белоснежка», в котором принц Джеймс, спасший Белоснежку, представляется абьюзером, то есть чуть ли не насильником.

Авторы материала с заголовком «Новый аттракцион «Белоснежка» в Диснейленде добавляет волшебства, но и создает новую проблему» объясняют, что Диснейленд в Анахайме открылся после 400-дневной коронавирусной паузы обновленным: в частности, там появился новый аттракцион «Желание заколдованной Белоснежки» — это ожившие герои сказки и знаменитого диснеевского мультика 1937 года.

Среди некоторых сцен, воссозданных в парке развлечений, есть и знаменитый «поцелуй любви» принца Флориана, поверившего, что принцесса мертва и поцеловавшего ее на прощание. Как все помнят, это проявление трепетного чувства вернуло Белоснежку к жизни. Но и «создало новую проблему», подчеркивает San Francisco Chronicle.

После закрытия на карантин в Диснейленде появился новый аттракцион - «Желание заколдованной Белоснежки».

Ведь целоваться, по мнению возмущенных критиков, можно только со взаимного согласия. Как мы можем учить детей такому, что позволяет себе разнузданный Принц?

— Поцелуй, который он дарит ей без ее согласия, пока она спит, что не может быть настоящей любовью, если только один человек знает, что это происходит, — сказано в статье. — Трудно понять, почему Диснейленд 2021 года решил добавить сцену с такими старомодными представлениями о том, что мужчина может делать с женщиной, особенно с учетом текущего акцента компании на удалении проблемных сцен из таких аттракционов, как Jungle Cruise и Splash Mountain.

Газета на полном серьезе предлагает «пересмотреть финал» произведения. Чтоб закончить сказку и мультфильм максимально равноправно — без дурацкого поцелуя.

Газета предлагает «пересмотреть финал» и закончить мультфильм максимально равноправно — без поцелуя.

Кровожадный замысел Королевы убить принцессу и четыре покушения никак не смутили американскую прессу. Даже 14-летний возраст Белоснежки не рассматривается ими как растление малолетних (Флориану — 31 год). Зато поцелуй без спроса — совсем другое дело. Это отличный повод бить в колокол равноправия и борьбы за угнетенных женщин.

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