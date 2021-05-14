Трижды знакомились, трижды расставались, а потом поженились

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нашему колумнисту хватило всего лишь трех притч, чтобы объяснить логику поведения женщины в ее отношениях с мужчиной. И вывод у автора оказался таким обнадеживающим: для того чтобы найти свое счастье, необязательно ходить на курсы пикаперов, к психологам и разным гуру.

Мила:

Я скажу со стороны женщины: прежде чем выйти замуж, что я только не пробовала. И к гадалкам ходила, и ленточки на всех деревьях любви завязывала, и к психологу обращалась, но с мужиками долго не везло. В итоге замуж вышла за коллегу по работе. Мы с ним долго дружили, а потом начали жить вместе. Все получилось как-то просто и легко. Слишком много сегодня придумываем заморочек вокруг достаточно простых вещей: нравишься или не нравишься.

Саша:

Главный хлеб любого гуру - это торговля на предопределенности судьбы. Вот где-то ходит твоя зазноба, ты щас карму почистишь, денег заработаешь, всех бывших простишь - и будет тебе счастье в личной жизни. Хотя, по статистике, счастье в личной жизни чаще всего устраивают те, кто никого не ищет, а просто начинает общаться, встречаться и т. д. Те, кто знакомится в общаге, сидят в школе за соседними партами или коллеги по работе. Но у этого всего нет романтического флера!

Коля - Саше:

А я вот в «избранность» второй половинки верю. Я со своей женой знакомился три раза и все разы нас судьба опять разводила, и только когда я пришел к тому, что хочу создать семью, она опять как будто случайно мне повстречалась.

Маша:

Да, а что плохого, что мужики пытаются с помощью наставников самосовершенствоваться, чтобы встретить вторую половинку? Любой духовной опыт, он же только на пользу. Я, например, уважаю мужчин, которые ходят к психологам, с ними можно и поговорить, и договориться.

Ученые выяснили: игнорирование партнера во время конфликта мозг воспринимает как физическое насилие, именно поэтому, желая нас наказать, один из тех, кто в паре, начинает играть в молчанку.

Паша:

У меня бывшая супруга постоянно такое исполняла. Чуть что не по ее, она включала молчанку. И главное, ты ничего не можешь ей сказать, как-то выйти на диалог, вы же даже не ругались, просто она молчит и все. Однажды она не разговаривала 10 дней, представляете, а мы в одной квартире живем?! Я думаю, ну все, это развод, собрал вещи и съехал в гостиницу. Она быстро меня нашла, поговорили, помирились и начали жить дальше. Женщины, не надо так делать!

Марина:

А какие аргументы есть у женщины, кроме игнора? Ругаться с мужиками бесполезно, договариваться - они тяжело идут на любой диалог, а так обиделась, и он начинает понимать, что-то идет не так, начнет делать что-то.

Ника:

Я как психолог скажу: игнорирование партнера - это инфантильное поведение, и чаще всего так делал кто-то из родителей. А поскольку другому родителю пришлось идти на уступки, в подсознании ребенок считал такую модель отношений как единственную возможную. Он даже не попытается высказать свое недовольство другому или попробовать поговорить - просто нет такой программы.

Карина:

Игнор хорош только в первый раз, а потом, как и любое примитивное средство манипуляции, перестает действовать, поэтому если и использовать его, то очень редко.

Тамара:

Вот подумала, что обычно истеричками называют женщин, которые кричат, но ведь те, которые молчат, тоже по-своему дамы на оголенном нерве. Они не решили проблему, не победили ссору, а просто перестали разговаривать. Семен:

Когда жена обижается, я с попугаем разговариваю. А он всего 5 слов знает. Она еще больше беситься начинает и долго молчания не выдерживает.

А вы знали, что больше 50% россиян не хотят работать под началом женщин. Наш автор пытался разобраться, чем им руководительницы не угодили.

Татьяна:

Меньше всего верю, что это потому, что начальницы к ним пристают. Скорей это история про самодурство, которое проявляется тем активнее, чем дольше женщина сидит на высоком посту. Ведь если зарвавшемуся мужику нет-нет, да кто-то намекнет, то женщине вроде как постесняются. И будет она изголяться над подчиненными до последнего.

Костя:

А я, только после того как поработал с начальницей, понял, как тяжело быть женщиной. Ей все время надо было на какие-то бьюти-процедуры, в налоговую, ЖЭК, договариваться с садиком и т. д., поэтому она регулярно сруливала с работы пораньше, оставляя меня за главного.

Маша - Косте:

Как будто она такую жизнь выбирала? Просто русские мужики ленивы, к упорному труду не приучены, зато унывают по делу и без, вот бабы и думают: ой, я сейчас эту проблему по-быстрому решу, чем ждать, пока он соберется. Мне кажется, они в начальницы по этому же принципу и выбиваются. Лучше сама и быстро, чем потом и никогда.

Кирилл:

Я работал под руководством трех женщин, и все они были прекрасны. И отгул дадут, и конфетой угостят, и премии никогда не зажимали. А всего-то надо было просто проявлять немного галантности и делать время от времени комплименты. Женщины, они же всегда женщины.

Марина:

Да при чем здесь вообще начальник - мужчина или женщина? Здесь вопрос надо ставить: дурак/дура или нет? Потому что, если так, он всем даст хлебнуть дегтя. У меня, например, был начальник, который нас на работе запирал, если мы не добили отчетность. От него все бежали, теряя тапки.