Представители Марии Баталовой готовят новый иск к Наталье Дрожжиной

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На этот раз готовится иск о признании недействительной покупку двух комнат в коммунальной квартире в доме на Кутузовском проспекте. Кстати, в этом же доме живет и сама Наталья Дрожжина вместе с мужем Михаилом Цивиным. Коммуналку предприимчивая Наталья Георгиевна купила по собственной инициативе, но на деньги Баталовых. И те требуют теперь не только признать эту сделку недействительной, вернуть им деньги, но и возместить ущерб.

- Мария Баталова не знала, что у нее за спиной «в её интересах» на ее же деньги куплена коммуналка. С ней никто это не обсуждал и не согласовывал, - рассказала «КП» представитель Баталовых Татьяна Киреенко. – Дрожжина покупала две комнаты по доверенности, которые Баталовы выписали на нее. Благодаря этой доверенности она имела доступ к их банковским счетам. Комнаты Дрожжина сдавала своей помощнице по хозяйству. В одной из них жил брат этой домработницы. Маша, естественно, ничего об этом не знала…

На суде представитель Дрожжиной пыталась доказать, что покупка комнат и сделанный в них ремонт – и есть "исполнение обязательств по договорам ренты"…

Напомним, в конце апреля Замоскворецкий суд признал недействительными три договора ренты, которые Наталья Дрожжина заключила с Марией Баталовой в сентябре 2019 года. По этим договорам Дрожжина получила в собственность: нежилое помещение площадью в 21,6 кв.м.в Доме на набережной (улица Серафимовича,2), 1/3 доли на квартиру общей площадью 104,7 кв.м в этом же доме и квартиру в 54,7 кв.м. в 1-м Самотечном переулке.

Вдова и дочь актера Алексея Баталова Гитана и Мария Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В ходе судебного разбирательства подтвердилось, что «договоры ренты были заключены обманным путем с целью завладения Дрожжиной и с участием нотариуса Бублия имуществом, принадлежащей Марии Баталовой».

7 мая на сайте Замоскворецкого суда появилось детальное разъяснение судебного решения. В частности в нем говорится, что до июля 2020 года ни Мария Баталова, ни ее мама Гитана Леонтенко не знали, что Мария лишилась собственности, не слышали ни о каких договорах ренты. Об этом говорили свидетели и косвенно подтвердил нотариус Дмитрий Бублий. В суде он отказался давать показания по обстоятельствам заключенных им договоров ренты. Но признал, что на квартиру к Баталовым в сентябре 2019 года не выезжал, что Баталовы вообще не обращались к нему за нотариальным удостоверением договоров ренты, не участвовали в них. Нет подписи Гитаны Аркадьевны Леонтенко (она представляет интересы Марии) и в реестре нотариальных действиях.

Суд пришел к выводу, что подпись Гитаны Леонтенко на договорах ренты была добыта обманным путем. В правовом смысле 85-летняя женщина очень неграмотный человек. Она подписывала много разных документов, которые приносили ей Дрожжина и Цивин. Подписывала не читая, ввиду плохого зрения, и так как доверяла им. Они говорили, что документы связаны с похоронами Алексея Баталова, обустройством его могилы и переносом захоронения ее матери. Она и подписывала, не вчитываясь в смысл.

Ну а списки продуктов, которые покупались якобы для Марии Баталовой «во исполнение договоров ренты» вообще всех шокировал. В решение сказано: «Покупка для Марии Баталовой пива, шампанского, косметики, вызывает недоумение, при этом, каких либо логичных объяснений по приобретению данных покупок, представитель Дрожжиной в суде дать не смогла».

Сейчас право собственности на двухкомнатную квартиру в 1-м Самотечном переулке, на нежилое помещение в доме по улице Серафимовича и 1/3 долю на квартиру в этом же дом, восстановлены. Мария снова стала хозяйкой имущества. Адвокаты Натальи Дрожжиной уже подали апелляция на это решение Замоскворецкого суда.