Нотариус подтвердил: Мария Баталова не просила заключать договор ренты с Дрожжиной

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина оказались в центре скандала. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Замоскворецком суде слушается гражданское дело по иску Натальи Дрожжиной к Марии Баталовой. Через суд Наталья Георгиевна хочет расторгнуть злополучную ренту и вернуть Марии ее имущество принудительно. Одним из ключевых свидетелей является нотариус Дмитрий Бублий.

Именно он регистрировал сделки, по которым имущество Марии Баталовой перешло Дрожжиной. А еще - договор-купли продажи коммунальной квартиры на Кутузовском проспекте, которую Дрожжина как будто бы купила по просьбе Марии. Бублий заверял и генеральную доверенность, которую Гитана Аркадьевна Леонтенко якобы выписала на Дрожжину, и по которой та снимала деньги со счетов Баталовых. Неудивительно, что у суда было масса вопросов к этому нотариусу.

На прошлом заседании Бублий отказался давать показания и свидетельствовать против себя, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Даже не ответил, видел ли он Марию Баталову раньше и обращалась ли она к нему за оказанием нотариальных действий. Единственное, что сообщил, что знаком с Натальей Дрожжиной около 20 лет.

Вдова и дочь актера Алексея Баталова Гитана и Мария (в центре) Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но на заседание, которое прошло 15 апреля, нотариус предоставил ответы на письменный запрос суда.

- Дмитрий Бублий сообщил, что Мария Баталова обращалась к нему только по двум пунктам: за отменой завещания и за отмена доверенности, которую выписала на Дрожжину, - рассказала нам представитель Баталовых юрист Татьяна Киреенко. – Дело в том, что, когда мы просматривали документы, мы обнаружили копию завещания Дрожжиной.

Напомним, минувшей осенью, когда разгорелся этот публичный скандал, Наталья Дрожжина сообщила всем, что написала завещание на Марию Баталову, по которому все движимое и недвижимое имущество оставляет Маше. Можно было бы поаплодировать Наталье Георгиевне, но есть нюанс: завещание можно отменить в любом момент и написать новое на кого угодно.

- Мария вспомнила, что речь тогда шла о взаимозавещании, как она выразилась, - продолжает Татьяна Киреенко. – То есть Мария и Наталья Дрожжина должны были обменяться этими документами. Мы задали Бублию вопрос, было ли завещания от имени Марии? Он уклончиво ответил, что такого документа не нашел. Ответ более чем странный. Завещание не иголка в стоге сена. Это документ, который должен быть зарегистрирован в нотариальной книге. Тогда Бублий предложил нам отменить раннее выданное Марией завещание. Но не это важно. Важно, что он наконец-то письменно подтвердил, что Маша не обращалась к нему ни по договору ренты, по которому Дрожжиной ушло ее имущество, ни по договору купли-продажи коммуналки на Кутузовском, который «для нее» купила Дрожжина.

Кроме того, пришли копии из нотариального реестра. По ним видно, что не только Мария, но и Гитана Аркадьевна не обращалась к нотариусу и не присутствовала при выдаче генеральной доверенности, по которой Дрожжина снимала деньги со счетов Баталовых.

Правда главный вопрос, как появилась эта нотариальная доверенность на Дрожжину, до сих пор остается открытым.

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