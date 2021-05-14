Музейный ТикТок: платформа запускает интерактивный видеогид по Русскому музею

Первым партнером проекта стал Русский музей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальный видеогид от TikTok позволит посетителям музея в Санкт-Петербурге узнать про самые интересные произведения искусства в полюбившемся формате коротких роликов. Видеоролики для маршрута сняли такие российские знаменитости, как Николай Дроздов, Ксения Дукалис, Тимур Родригез и другие. А пользователи платформы по всей России смогут посмотреть прямые трансляции TikTok Live из музея с участием креаторов платформы.

Ведущая платформа для коротких видеороликов TikTok в очередной раз становится проводником в мир культуры и искусства для своей широкой аудитории. В этом году платформа выводит на новый уровень начатое в прошлом году сотрудничество с музеями и запускает кампанию #МузейныйТикТок с крупнейшими комплексами России. Проект продлится с мая по октябрь 2021 года: TikTok не только покажет классические музеи с новой стороны, но и поможет им найти новую аудиторию.

Первым партнером проекта стал Русский музей: он предложит пользователям платформы интерактивный офлайн- и онлайн опыт. TikTok совместно с музеем впервые разработал активацию для посетителей - видеогид по лучшим произведениям экспозиции. Рядом с избранными картинами будет расположен QR-код, при сканировании которого появится видео с участием известных актеров, блогеров, музыкантов — в формате коротких видеороликов они расскажут историю этого произведения, раскроют его сюжет и смысл. В записи видеогида примут участие Ксения Дукалис, солист Хора Турецкого, Марина Кравец, Николай Дроздов, Зара, Юлия Савичева, IOWA и другие.

На самой платформе 14 мая стартует «Путешествие по Русскому музею» - серия экскурсий в формате интерактивной игры, хедлайнерами которой выступят популярные креаторы платформы - Артём Марьин, коллектив Piterville, солист группы «Марсель» Степан Ледков и Пластилиновая Лена. В прямом эфире участники будут проходить квест - отвечать на вопросы гидов и следовать по специальному маршруту музея, а пользователи смогут помочь креатору дойти до финиша, оставляя свои комментарии с правильными ответами. «Путешествия по Русскому музею» будут проходить 14, 17, 21 и 25 мая в 12:00 по московскому времени.

Пользователи платформы смогут почувствовать себя героем любимого шедевра, приняв участие в хэштег-челлендже #идувмузей. Для этого им нужно записать короткое видео о своем перевоплощении в образы, изображенные на картинах или запечатленные в скульптурах музея, опубликовать его в своем аккаунте, подписаться на страницу Русского музея (@russian_museum) и не забыть ее отметить. Десять авторов, показавшие самые оригинальные и творческие перевоплощения, получат призы от Русского музея. .

Также к 18 мая, международному дню музеев, TikTok запускает глобальную инициативу #MuseumMoment. В этот день на платформе будет проходить непрерывный LIVE марафон с экскурсиями из самых известных галерей по всему миру. В инициативе примут участие 23 музея из 12 стран, среди которых музей Прадо в Испании, дворец Версаль и музей Орсе во Франции, галерея Уффици в Италии, Метрополитен-музей в США и другие. Трансляцию можно будет посмотреть в официальном аккаунте TikTok for Good.

О TikTok

TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.