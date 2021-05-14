Генсек ООН признался Мишустину, что приурочил свой визит в Россию к Дню Победы

В пятницу, 14 мая, премьер Михаил Мишустин встретился с делегацией ООН во главе с ее генсеком Антониу Гутерришем. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу, 14 мая, премьер Михаил Мишустин встретился с делегацией ООН во главе с ее генсеком Антониу Гутерришем. Премьер заявил, что Россия выступает за укрепление лидирующей роли ООН в международных делах.

- Важно обеспечить верховенство международного права, гарантировать строгое соблюдение принципов Устава ООН и решений, которые принимаются Советом Безопасности организации. Россия и в дальнейшем будет поддерживать Организацию Объединенных Наций и добиваться повышения ее авторитета в мире, - заметил Мишустин.

Премьер призвал руководство ООН объединять усилия стран в преодолении экономических последствий пандемии.

- Считаем необходимым предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций, - заявил Мишустин.

Премьер напомнил, что Россия первая в мире разработала вакцину от коронавируса.

- Мы ее предложили всем партнерам по линии ООН, «двадцатки», БРИКС и ШОС. И предложили наладить конструктивное взаимодействие, обеспечить массовую вакцинацию населения, - сказал премьер.

Премьер заявил, что Россия выступает за укрепление лидирующей роли ООН в международных делах. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Мы восхищены тем, как вы делаете свою работу. Благодарю за всю поддержку, что ваша страна оказывает нашей стороне, за тестовые наборы, которые вы предоставляли, и все усилия по борьбе с коронавирусом. Это очень важно, равно как и работа по производству вакцины, - добродушно улыбаясь заявил Гутерреш.

Генсек ООН признался, что специально приурочил свой визит в Россию к 9 мая.

- Мы знаем, что это очень памятная и важная дата для всех русских людей, - сказал Гутерреш, заметив, что для него честь приехать в Россию.