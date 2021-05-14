«Это про любовь!»: Подругу Киркорова застукали на «Евровидении» с эстонским парнем

В этом году команда Филиппа Киркорова подготовила выступление Натальи Гордиенко из Молдовы. Фото: EAST NEWS

Считанные дни остались до полуфиналов «Евровидения». В этом году команда Филиппа Киркорова подготовила выступление Натальи Гордиенко из Молдовы. Плюс ко всему король эстрады написал для Наташи хит Sugar, с которым она готова покорить Евросмотр.

Но не песнями едиными, как говорится. В перерывах между репетициями артисты гуляют по Роттердаму. На одной из таких прогулок журналисты увидели Гордиенко, которая каталась не велосипеде с эстонским конкурсантом Уку Сувисте.

Артисты так тепло общались, что репортёры сразу заподозрили, что между ними больше чем дружба. Кстати, Уку Сувисте участвовал два года назад в «Голосе», был в команде Ани Лорак, дошел до финала и занял второе место.

Уку Сувисте участвовал два года назад в «Голосе», был в команде Ани Лорак, дошел до финала и занял второе место. Фото: EAST NEWS

И вот теперь штурмует «Евровидение».

На пресс-конференции один из западных журналистов атаковал Наталью Гордиенко вопросами по поводу Уку. Мол, я слышал, что вы свободны, в разводе, может, у вас роман с эстонским парнем.

- Я правда сейчас не в отношениях. Но мы с Уку встретились вчера в первый раз,-заверила репортёров Гордиенко.- К сожалению, делегации не могут особо общаться из-за безопасности, из-за угрозы ковида. Уку мне симпатичен, очень милый парень, я желаю ему удачи.

Король эстрады написал для Наташи хит Sugar, с которым она готова покорить Евросмотр. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Да, Уку прекрасный парень и участвовал в русском «Голосе», - добавил Филипп Киркоров. - Если он будет другом Наташи, это будет здорово! «Евровидение»- это не только про музыку, это про дружбу, это про любовь!

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